Es ist die Meldung der Woche: Biontech aus Mainz wird über seinen Mutterkonzern Pfizer in den USA noch im November die Zulassung eines Corona-Impfstoffes beantragen. Der Impfstoff soll eine Wirksamkeit von rund neunzig Prozent haben. Wir haben mit dem Virologen Prof. Bodo Plachter über den Impfstoff gesprochen.

SWR1: Wie beurteilen Sie dieses Ergebnis? Kann man sich jetzt bald impfen lassen?

Bodo Plachter: Was hier präsentiert wird, ist zunächst einmal ein vorläufiges Ergebnis. Aber dieses vorläufige Ergebnis macht natürlich Hoffnung. Denn die Ergebnisse sind, so wie sie dargestellt werden, positiv. Wir haben zum einen eine neunzigprozentige Schutzwirkung dieses Impfstoffes und etwas was vielleicht noch gar nicht so wahrgenommen wird, aber sehr wichtig ist: Es wurden bereits 43.000 Menschen mit diesem Impfstoff geimpft und dabei sind keine wesentlichen Nebenwirkungen beobachtet worden. Wir sind, glaube ich, auf einem guten Weg, dass dieser Impfstoff mittelfristig auch zur Verfügung stehen wird. Wie lange das noch dauert, ob zwei oder vier Wochen oder auch zwei Monate, das lässt sich im Augenblick noch nicht wirklich abschätzen.

SWR1: Kann man nach so kurzer Zeit schon wirklich sicher sagen, dass es keine schweren Nebenwirkungen bei diesem Impfstoff geben soll?

Plachter: Natürlich muss das weiter beobachtet werden, das ist ganz klar. Aber die Personen wurden jetzt schon eine ganze Zeit lang geimpft. Die direkten Nebenwirkungen, zum Beispiel schweres Fieber oder Ähnliches, die man dann beobachten würde, die sind offensichtlich nicht eingetreten. Aber solche Impfungen müssen weiter beobachtet werden müssen, was auch nach der Zulassung geschieht. Im Augenblick sieht es aber sehr gut aus.

SWR1: Biontech und Pfizer geben an, dass zwei Impfdosen notwendig sein sollen und dass der Schutz nach 28 Tagen vorhanden sein soll. Ist es normal, dass es so lange dauert, bis der Impfschutz greift?

Plachter: Es wurde bei den Versuchen erst nach 28 Tagen kontrolliert, ob ein Impfschutz vorhanden ist. Das bedeutet nicht, dass dieser Schutz nicht auch schon früher bestanden haben könnte. Für viele Impfungen sind zwei Impfdosen notwendig, um dann eine vernünftige Immunantwort zu erhalten. So ungewöhnlich ist dieses Ergebnis nicht.

SWR1: Wenn man diesen Impfstoff mit einem Grippe-Impfstoff vergleicht, was ist das Besondere?

Plachter: Das Besondere ist die Wirksamkeit. Auch Grippe-Impfstoffe sind nicht zu einhundert Prozent wirksam. Da bewegen wir uns zwischen 60 und 80 Prozent. Im Prinzip ist der Impfstoff, was die Wirksamkeit angeht, also in diesem Bereich oder im Augenblick zumindest sogar noch etwas besser. Das ist ein ermutigendes Ergebnis.

Das Interview führte SWR1-Moderatorin Birgit Steinbusch.