In Bayern sind FFP2-Masken in öffentlichen Verkehrsmitteln und beim Einkaufen Pflicht. Auch bei uns wird über diese Corona-Maßnahme nachgedacht, um die Infektionszahlen zu senken. Wir haben mit dem Mainzer Virologen Bodo Plachter darüber gesprochen.

SWR1: Macht die FFP2-Masken-Pflicht Sinn?

Bodo Plachter: Es gibt Bereiche, wie zum Beispiel den öffentlichen Nahverkehr, in denen wir natürlich gefährdet sind. (…) Allerdings muss man auch dazu sagen, dass richtig getragene FFP2-Masken auch richtig dicht sind und man sie dann nicht stundenlang tragen kann. Das ist auch die Erfahrung aus den Kliniken. Dort wird die FFP2-Maske dann getragen, wenn zum Beispiel ein infizierter Patienten behandelt werden muss. Nach dem entsprechenden Eingriff wird sie wieder abgesetzt. Das dauert ungefähr eine halbe Stunde. Man kann diese Masken nicht den ganzen Tag tragen. Mit anderen Worten: In manchen Bereichen mag das Tragen einer FFP2-Maske sinnvoll sein. Aber die Maske muss dann auch wirklich dicht sein, sonst bringt sie überhaupt nichts. Und: Die Maske muss auch dann wieder abgenommen werden, wenn die Situation nicht mehr so kritisch ist.

Bodo Plachter Pressestelle Pressestelle Unimedizin Mainz / Foto: Peter Pulkowski

SWR1: Wie sieht es mit Bart-Trägern aus - ist die FFP2-Maske da sicher?

Plachter: Bartträger sind außen vor, weil die Maske mit Bart nicht dicht getragen werden kann. Die Maske schützt nur dann, wenn die Form komplett an das Gesicht angepasst ist und das ist bei Bartträger natürlich sehr schwierig, beziehungsweise praktisch nicht möglich.

SWR1: Wie viel sicherer sind FFP2-Masken im Vergleich zum einfachen Mund-Nasenschutz?

Plachter: Stoffmasken, also der einfache Mund-Nasen-Schutz, sind schon sehr effizient - das hat sich während der Pandemie gezeigt. Die FFP2-Maske hat, wenn sie dicht getragen wird, eine entsprechende Schutzwirkung. Was den Einsatz angeht, betrifft das nur bestimmte Bereiche, in denen Menschen sehr nahe zusammen kommen müssen. Sie stellt im Prinzip keine Lösung für den ganzen Tag dar. Im Gegenteil: Da beim Atmen durch die FFP2-Maske ein gewisser Widerstand entsteht, bläst man möglicherweise seitwärts irgendwann doch mehr Luft raus. Man muss also sehr vorsichtig mit diesen Masken umgehen und sie sorgsam und fachgerecht verwenden, sonst hat man keinen Effekt.

SWR1: Worauf muss man beim Kauf einer FFP2-Maske achten?

Plachter: Man muss darauf achten, dass die Masken entsprechend zertifiziert sind, dass es also wirklich auch FFP2-Masken sind. Diese Masken muss man unter Umständen zum Beispiel in der Apotheke besorgen, dort wo man einigermaßen sicher sein kann, dass man auch Qualität bekommt. Das sollte bedacht werden, wenn man jetzt flächendeckend solche FFP2-Masken verordnet. Dann muss natürlich der Nachschub gewährleistet sein. Diese Masken müssen dann entsprechend markiert sein, sonst gibt es eine falsche Sicherheit. Und genau das brauchen wir im Augenblick nicht.

Das Gespräch führte Birgit Steinbusch.