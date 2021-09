Was es bei Pilzen zu beachten gilt

per Mail teilen

Mit dem Herbst kommen auch wieder wärmende, deftige Gerichte auf den Tisch. Pilze dürfen da bei vielen nicht fehlen. Doch was gibt es bei Kauf und Zubereitung zu beachten?

Wichtig ist es, schon im Super- oder Gemüsemarkt auf die Frische der Pilze zu achten. Pfifferlinge sollten beispielsweise ein duftendes Aroma haben, prall und gelb sein, sowie keine ausgetrockneten Stellen und Verfärbungen aufweisen.

Keine Pilze in Plastikfolie kaufen

Da sich unter der Folie Kondenswasser bilden kann, wird davon abgeraten, Pilz-Körbchen zu kaufen, die in Plastik eingewickelt sind. Wenn Pilze wie Champignons feucht und schmierig werden, verderben sie schneller. Das erkennt man beispielsweise daran, dass die Lamellen unterhalb des Pilzhutes zusammenkleben. Pilze sollten generell luftig gelagert werden, damit sie trocken bleiben.

Pilze haben es gerne luftig. Plastikfolie kann dazu führen, dass sie schneller modern. picture-alliance / Reportdienste photothek | Janine Schmitz

Pilze sind schwer verdaulich

Pilze besitzen viele Ballaststoffe und Chitin. Dadurch sind sie schwerer verdaulich. Sie werden jedoch besser verdaulich, wenn man sie gart und nicht roh verzehrt. Man sollte Pilze - das gilt besonders für Wildpilze, da diese eine größere Keimbelastung haben - gut anbraten oder für eine Weile köcheln lassen.

Darf man Pilze noch einmal aufwärmen?

Pilze haben einen hohen Eiweißanteil und enthalten etlich Enzyme. Dadurch verderben sie, selbst wenn sie schon bereits zubereitet wurden, schneller. Speisen mit rohen Pilzen sollte man nicht noch einmal aufwärmen. Wenn man aber die Reste - beispielsweise einer Pilzpfanne - zügig runterkühlt und im Kühlschrank lagert, kann man diese wieder aufwärmen. Das Gericht sollte dann jedoch noch einmal für einige Minuten gut erhitzt werden. So werden mögliche Keime abgetötet.

Pilzgerichte mit Waldpilzen sollten auf mindestens 70 Grad erhitzt werden, damit mögliche Keime abgetötet werden. SWR Corinna Holzer

Warum kommen Wildpilze hauptsächlich aus Osteuropa?

In Deutschland darf man zum Schutz des Waldes Wildpilze nur für den Eigenbedarf sammeln. Große Mengen zu ernten, ist verboten. Anders sieht das in vielen Ländern Osteuropas aus. Dort ist ist das Sammeln von Wildpilzen in großen Mengen nicht verboten.

Sind Pilze radioaktiv belastet?

Einige bestimmte Pilz- und Wildtierarten sind in gewissen Gegenden Deutschlands seit der Nuklearkatastrophe in Tschernobyl radioaktiv belastet - selbst heute noch. Das Bundesamt für Strahlenschutz erklärt auf seiner Internetseite, auf den Verzehr selbst gesammelter Pilze innerhalb dieser Gebiete zu verzichten. Bei gekauften Pilzen wird die Strahlenbelastung stichprobenartig getestet. Bei Pfifferlingen ist sie in der Regel unproblematisch.