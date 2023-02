So setzen Sie Ihre wahren Wünsche um

Am schönsten ist es, wenn wahre Herzenswünsche in Erfüllung gehen. In seinem neuesten Buch erklärt uns Schauspieler und Bestseller-Autor Pierre Franckh, wie Sie Ihre Wünsche manifestieren und umsetzen können.

Wie man echte Wünsche erkennt

Pierre Franckh erklärt uns: "Unsere Wünsche verändern sich ständig". Je nachdem in welchem Lebensabschnitt wir uns befinden, wünschen wir uns oft andere Dinge als vorher. Dabei kann es auch passieren, dass uns der ein oder andere Wunsch von Außenstehenden eingeredet wird. "Deshalb ist es wichtig, dass wir herausfinden: Will ich das oder wünschen es sich andere von mir", sagt Pierre Franckh. In ruhigen Momenten, in denen wir ehrlich zu uns selbst sind, könnten wir am besten herausfinden, was wirklich unser Wunsch ist und was wir wirklich wollen. "Sonst gehen wir nicht den eigenen Weg, sondern den von anderen", mahnt Franckh.

Der Autor gibt den Tipp, sich in diesen ruhigen Momenten die Herzenswünsche, die wir bilden, aufzuschreiben. So kann sich der Wunsch entwickeln und ausbreiten.

Pierre Franckh Pierre Franckh wurde am 1. Mai 1953 in Heilbronn geboren und ist ein deutscher Schauspieler, Regisseur, Synchronsprecher, Unternehmer und Bestseller-Autor. Bekannt ist er aus einigen Tatort-Episoden oder als Moderator der Popmusik-Quiz-Sendung "Hit-Kwiss". Trotz erfolgreicher Schauspielkarriere fühlte er sich nicht erfüllt und schottete sich für vier Monate komplett von der Außenwelt ab. Sein größtes Ziel war es, herauszufinden, wie er es schafft glücklich zu sein. "In diesen vier Monaten völliger Abgeschiedenheit fand ich in der Stille meiner Gedanken die Antworten, nach deren Wahrheit ich fortan leben wollte", schreibt Franckh auf seiner eigenen Homepage. Seitdem gibt er sein Wissen in Büchern und Online-Seminaren an seine Community weiter.

Der größte Stolperstein beim Wünschen

Laut Franckh ist der größte Stolperstein beim Wünschen, dass viele einen Wunsch formulieren, aber dann untätig bleiben. Dabei sei es besonders wichtig, sich mit seinem Wunsch zu beschäftigen und sich dafür zu entscheiden, ihn umzusetzen. "Ich schreibe das wirklich auf. Das ist wie ein Vertrag mit mir selber", erklärt Franckh.

Beschreiben Sie Ihren Wunsch so konkret wie möglich. Nur so machen Sie sich mit ihrem Ziel vertraut. In diesem Schritt kann sich herauskristallisieren, ob es sich wirklich um einen wahren Wunsch handelt. Sie müssen sich auch fragen, ob Sie bereit sind, das Gewünschte umzusetzen. Wunsch-Ziele sind weit entfernt. Deshalb sollten Sie schon von Anfang an in Ihr Ziel hineinwachsen.

Je länger und konkreter wir uns mit unserem Ziel befassen, desto mehr wachsen wir in unser Ziel hinein

Wie realistisch sollten Wünsche sein?

Damit Sie sie auch umsetzen können, sollten Ihre Wünsche sehr realistisch und erreichbar bleiben, meint Pierre Franckh. Sie können sich auch selbst die Frage stellen, was der Grund sein könnte, warum Sie gewisse Wünsche noch nicht realisiert haben. "Wir sollten uns das Ziel vorstellen können. [...] Ich bin derjenige, der es mir selbst ermöglicht", so der Autor.

Wichtig ist dabei auch, so Franckh, den nächsten, ersten Schritt konkret zu planen. Fragen Sie sich, wie Sie beginnen können, um in ein paar Jahren am Ziel zu sein. "Diesen nächsten, ersten Schritt schreiben wir in den Kalender hinein. Das ist unser Date mit uns selber", erklärt Pierre Franckh. Das sollten Sie einhalten, damit Sie nach dem ersten Schritt wachsen können und mehr wissen. Bevor Sie diesen Schritt beenden, sollten Sie unbedingt auch schon den nächsten geplant haben, rät Franckh. Dadurch merkten Sie schnell, dass das Ziel mit jedem Schritt immer näher kommt.