per Mail teilen

Sie sind ein wahrer Hingucker: Pfingstrosen im Garten oder in der Vase machen einfach glücklich. Doch ganz so einfach lassen sich die Blumen nicht pflegen. Wir geben Tipps, wie es gelingt.

In vielen Gärten sind Pfingstrosen mit ihrer ausufernden Blütenpracht die Stars im Blumenbeet. Deswegen brauchen sie einen Platz im Garten, an dem sie bleiben können. "Eine Pfingstrose möchte an ihrem Platz stehen bleiben, die mag es nicht, umgetopft zu werden", sagt SWR1-Gartenexperte Hans Willi Konrad. Muss sie umziehen, verliert sie ihre Blätter. Die Pflanze kann zwischen 40 und 50 Jahre alt werden.

Düngen, Schneiden, Schädlinge

Pfingstrosen sollten nur gezielt gedüngt werden, zum Beispiel wenn sie bereits blühen. "Bekommen sie zu viel Dünger, werden sie anfälliger für Krankheiten", sagt Konrad.

Für Schädlinge ist diese Prachtpflanze aus dem Bauerngarten nicht sonderlich anfällig. Viel häufiger befallen Pilzkrankheiten die Pflanze erklärt Konrad weiter. Bei der Blattflecken-Krankheit verfärben sich etwa ihre Blätter schwarz. Diese sollten dann mit einer Gartenschere entfernt werden. Außerdem sollte überprüft werden, ob sich Staunässe gebildet hat - denn auch die kann die Pfingstrose nicht leiden.

Wenn die Pflanze im Herbst verblüht ist, können braune Blätter abgeschnitten werden. Zwingend notwendig ist das jedoch nicht.

Staude oder Strauch

Pfingstrosensträuche können bis zu zwei Meter hoch wachsen. Es ist wichtig sie zwischen zehn und zwölf Zentimeter tief einzupflanzen. Stauden dürfen nicht ganz so tief in die Erde. Bei ihnen reicht es sie ungefähr fünf Zentimeter tief einzusetzen.

Containerware kann das ganze Jahr gepflanzt werden. Am besten eignet sich aber der Herbst. "Die Pflanze hat dann noch genug Zeit, um sich an ihren Standort zu gewöhnen", sagt Konrad. Außerdem kann sie dann bereits wurzeln. In heißen Sommermonaten sollten Pfingstrosen besser nicht gepflanzt werden.

Dauer 2:55 min Sendezeit 18:45 Uhr Sender SWR Fernsehen BW Der Meister der Pfingstrosen Georg Schmid liebt Päonien, auch Pfingstrosen genannt. In seinem Garten in Schliengen im Markgäflerland schießen die prächstigsten Päoniestauden in allen möglichen Formen aus dem Boden. Hier erzählt er, wie er zu seinem Hobby kam.

Und wenn sie nicht blüht?

Lässt die Blütenpracht auf sich warten, kann das verschiedene Gründe haben. Zu viel Dünger, zu wenig Platz, zu tief eingepflanzt: All diese Faktoren haben Einfluss auf die Blühkraft der Pflanze. Ein Trick für viele Blüten? "Der Pflanze das geben, was sie braucht", sagt Konrad.

Dauer 2:14 min Die Pfingstrose, das Prachtstück im Garten Wer einen Garten hat, der weiß: Es gibt immer was zu tun! Und was genau gerade jetzt getan werden sollte, das weiß SWR1 Gartenexperte Hans Willi Konrad. Audio herunterladen (2 MB | MP3)

In der Vase

Nicht nur im Garten, sondern auch in der Blumenvase sind Pfingstrosen ein Hingucker. Damit sie dort lange blüht, sollte das Wasser jeden zweiten Tag gewechselt werden. Außerdem sollte die Pflanze erst kurz bevor sie blüht abgeschnitten werden.