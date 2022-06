Mit Pflanzen gegen Ungeziefer

Insektensterben? Bei Ungeziefer entsteht oft das Gefühl, als wäre das ein Mythos. Wie Sie mit Pflanzen und Kräutern die Plagegeister natürlich loswerden können, erfahren Sie hier.

Es passiert immer wieder. Abends kurz das Fenster offengelassen, dann das Licht ausgemacht, um sich schlafen zu legen und schon summt es leise neben dem Ohr. Dabei ist kaum klar, was schlimmer ist – das penetrante Geräusch oder das Wissen, dass man am nächsten Morgen mit Mückenstichen aufwachen wird.

Dabei müssen weder Insektengitter vor dem Fenster angebracht werden noch Insektenschutz-Sprays vor dem Schlafengehen aufgetragen werden. Auch beim Thema Insekten stellt die Natur selbst gute Lösungen zur Verfügung: Pflanzen, die ungewolltes Ungeziefer fernhalten.

Pflanzen gegen Mücken

"Alte Bauernhäuser haben oft einen Walnussbaum auf der Terrasse stehen, denn der Duft des Baumes vertreibt Bremsen, Fliegen und Stechmücken," so Gartenexpertin Karin Greiner. Wer keinen Platz für einen ganzen Baum hat, kann sich auch mit Pflanzen aushelfen. Zum Beispiel soll auch die Kombination aus Tomaten, Basilikum und Studentenblumen auf dem Balkon Mücken fernhalten. Ebenso irritiere der Duft von Stangenbohnen und Ringelblumen die Plagegeister. Auch Weihrauch, Lavendel oder Katzenminze können helfen. Laut Nachhaltigkeits-Portal Utopia hält auch der Duft der Perlagonie, die eine äußerst pflegeleichte Balkonpflanze ist, nicht nur Mücken, sondern auch Wespen fern.

Die Perlagonie sieht nicht nur schön aus, sondern hält mit ihrem Duft auch Mücken fern. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Fliegen, Ameisen und Motten

Praktisch in zweierlei Hinsicht sei laut Utopia eine Basilikumpflanze in der Küche – das schmecke nicht nur super, sondern halte auch Fliegen aus der Küche fern. Ebenso gut sei Minze, die ganz nebenbei durch ihren frischen Duft Ameisen fernhält. Im Garten halten sich außerdem auch Mäuse und Ratten von der Pflanze fern. Lavendel hingegen zieht Bienen und Schmetterlinge an, die ätherischen Öle in der Pflanze wirken auf Ungeziefer jedoch eher abschreckend. So hilft ein Säckchen getrockneter Lavendel im Kleiderschrank zum Beispiel gegen Kleidermotten.

Pflanzen helfen Pflanzen

Laut Utopia hält Bohnenkraut, wenn es in regelmäßigen Abständen zwischen die bedrohten Pflanzen gesetzt wird, Blattläuse fern. Auch mediterrane Kräuter, wie Rosmarin, Oregano und Thymian sollen durch die freigesetzten Duftstoffe Blattläuse abschrecken. Ein richtiges Multitalent ist der Salbei: Durch das herbe Aroma und den intensiven Geruch, vertreibt das Kraut zum Beispiel Schnecken, Raupen und Läuse.

Wer also Insekten loswerden will, ohne der Gesamtheit der Insekten durch den Einsatz einer Chemie-Keule zu schaden, hat verschiedene Möglichkeiten durch gezieltes Anpflanzen Blutsauger und andere Plagegeister abzuschrecken.