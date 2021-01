Ab morgen sollen Sie von daheim arbeiten und Ihr schon reichlich in die Jahre gekommener Rechner zu Hause muss noch einmal ran. Wir sagen Ihnen, wie Sie dem über die Jahre langsam gewordenen Windows-PC neues Leben einhauchen können.

Bevor Sie Ihren eigenen Laptop oder PC im Home-Office einsetzen können, empfiehlt sich ein kurzer Check-Up. picture-alliance / Reportdienste Fleig / Eibner-Pressefoto

Prüfen Sie, ob alle fürs Arbeiten im Home-Office notwendigen Geräte einwandfrei funktionieren. Geht das Headset, geben die Boxen einen Ton wieder, druckt und scannt der Multifunktions-Drucker, liefert die Webcam ein Bild und sind die Batterien in Funk-Maus und -tastatur noch in Ordnung. Tipp: Wenn ein per USB mit dem Computer verbundenes Gerät nicht funktioniert, hilft es oft, einen anderen USB-Anschluss auszuprobieren.

Updates sind alles

Zum sicheren Betrieb sollte Windows auf dem neuesten Stand sein. Experten empfehlen das gerade für das aktuelle Windows 10. Wer die Update-Automatik deaktiviert hat oder sich nicht sicher ist, kann dies in der Systemsteuerung unter "Windows Update" prüfen und vor dem Start ins Home-Office das Betriebssystem per Hand auf den neuesten Stand bringen.

So kommen Sie ins Windows-Update

Drücken Sie gleichzeitig die Tasten [Windows] + [S] und geben Sie in das Suchfeld "Update" ein. Wählen sie aus der Ergebnisliste: "Nach Updates suchen". Es öffnet sich das passende Menü der Systemsteuerung. Dort können Sie die manuelle Suche starten und eventuelle Updates installieren.

Treiber aktuell?

Kommt kein Ton aus den Lautsprechern oder wird der Drucker nicht erkannt, kann das an veralteten oder falschen Treibern liegen. Drücken Sie gleichzeitig die Tasten [Windows] + [S] und geben Sie in das Suchfeld "Geräte-Manager" ein. Taucht im folgenden Fenster vor einer Zeile ein gelbes Dreieck auf, so liegt hier eventuell ein Treiber-Problem vor. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die entsprechende Zeile und wählen Sie "nach geänderter Hardware suchen".

Führt dies nicht zum gewünschten Erfolg kann auch der Einsatz eines entsprechenden Update-Programmes wie "SlimDrivers", "Snappy-Driver-Installer" oder "Driver-Easy" Abhilfe schaffen. Die genannten Programme sind zwar zum Teil kostenpflichtig, können aber auch in der kostenlosen Version Treiber auf den neuesten Stand bringen.

Speicherplatz ist alles

Ist die Festplatte fast voll, wird der Rechner langsam. Mit der Tastenkombination [Windows] + [E] können Sie die Belegung Ihrer Festplatte prüfen. Nach dem Drücken startet der Datei-Manager. Nach einem Rechtsklick auf die Systemfestplatte "C:" wählen Sie den Menüpunkt "Eigenschaften" und bekommen den freien Speicher angezeigt. Sind weniger als 10% frei, drücken Sie "Bereinigen" und folgen dem Dialog. Außerdem können Sie in der Systemsteuerung (Zahnrad-Symbol im Startmenü) über den Menü-Punkt "System" und dann "Speicher" auf die in Windows 10 integrierte Speicheroptimierung zugreifen und diese einsetzen. Reicht das nicht aus, empfiehlt es sich zum Beispiel, Bilder oder Videos auf eine zweite Partition oder Festplatte, eine externe Festplatte, einen passenden USB-Stick oder ein Online-Laufwerk zu verschieben.

Achten Sie bei der Anschaffung einer externen Festplatte zur Sicherung von Bildern, Videos oder Musik auf den USB 3.0 Standard, erkennbar am blauen Stecker. picture-alliance / Reportdienste Henrik Josef Boerger

Speicherfresser iTunes

Wer ein iPhone oder iPad mit dem Windows-PC verbindet, der kommt an iTunes kaum vorbei. Das Programm verwaltet nicht nur die Musik, sondern sorgt auch für die Sicherungskopien der Telefon-Daten. Leider benötigen diese Sicherungen und die Musik-Datenbanken viel Plattenplatz. Abhilfe schafft das Verschieben der Musik-Datenbank auf eine andere Festplatte oder Platten-Partition. Wer auch die Telefon- und Tablet-Sicherungen verschieben möchte, der findet bei Chip eine passende Anleitung.

Weg damit

Falls möglich, können Sie auch nicht mehr benötigte Programme deinstallieren. Bei Windows 10 funktioniert dies fast immer mit einem Rechtsklick auf das entsprechende Programm im Startmenü. Dort wählen Sie den Punkt "Deinstallieren". Alternativ können Sie auch über die Systemsteuerung (Zahnrad-Symbol im Startmenü) und den Menüpunkt "Apps" eine Liste aller installierten Apps und Programme einsehen und hier ausmisten.

Im Internet gibt es für Windows zahllose Helfer, die versprechen, das System zu beschleunigen. Leider zeigt unserer Erfahrung, dass eine solche Bereinigung auch schief gehen kann. Wir empfehlen den Einsatz solcher Programme deshalb nur für versierte Nutzer.

Hauptspeicher und schnelle Festplatte

Eine neue, schnelle SSD-Festplatte oder mehr Hauptspeicher bringen viele langsam gewordene Geräte wieder in die Spur. Wer sich nicht auskennt, dem empfehlen wir dringend den Gang zum Fachhändler. Bei vielen Computer-Spezialisten gibt es auch während des Lockdowns die Möglichkeit, Geräte abzugeben.

Wer kann, lässt seine alte Festplatte gegen eine neue SSD-Platte tauschen. Das bingt in der Regel den Rechner auf Trab. Grund: Die neuen SSDs verzichten auf eine langsame Mechanik und speichern alle Daten auf einem Chip. picture-alliance / Reportdienste Cigdem Simsek

Je nach Speicherplatz schlägt eine neue Festplatte mit 30 bis 100 Euro und eine Verdopplung des Arbeitsspeichers mit 50 bis 100 Euro zu Buche. Dazu kommen dann noch die Kosten für den Einbau und eine eventuelle neue Windows-Lizenz. Dies ist bei den meisten Werkstätten mit einem Festpreis geregelt. Lassen Sie sich vor einem Auftrag unbedingt ausführlich beraten. Das klappt in der Regel per Telefon.

Wer selbst Hand anlegen möchte, dem empfehlen wir vor dem Kauf von neuen Komponenten die Kompatibilität zu prüfen. Hier gibt das Handbuch der Hauptplatine entsprechenden technischen Aufschluss.