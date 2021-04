per Mail teilen

Das Thema Parken, besonders in den Innenstädten, löst schnell mal Streitigkeiten aus, die manchmal auch vor Gericht landen.

Mathias Schwab ist Anwalt für Verkehrsrecht und hat unsere Fragen beantwortet, was erlaubt ist und was nicht.

SWR1: Darf man einen Parkplatz für jemand anderen freihalten?

Mathias Schwab: Man muss da differenzieren. Wenn zwei Verkehrsteilnehmer in ihrem Auto sitzen und sich um einen Parkplatz streiten, ist es ganz klar: Wer zuerst an der Parklücke ist, darf dort auch parken. Egal, ob er beispielsweise noch rangieren muss oder noch ein Stückchen weiterfährt, um diesen Parkplatz anzusteuern.

Wenn ein Fußgänger sich in die Parklücke stellt, hat das keine Bewandtnis und ich rate dringend davon ab. Das ist nicht erlaubt und mit einem Bußgeld belegt. Ich darf mich nicht als "Straßensheriff" aufspielen, um einen Parkplatz für einen Verkehrsteilnehmer zu reservieren.

SWR1: Darf ich auf meinen Anwohnerparkplatz zum Beispiel Stühle und Absperrband stellen, damit ich ihn für meinen Umzug nutzen kann?

Schwab: Auch davon ist dringend abzuraten. Wenn man einen Umzug plant, sollte man sich mit der zuständigen Behörde in Verbindung setzen und seinen Umzug, mit einem gewissen Vorlauf, ankündigen. Bestenfalls sind das zwei bis vier Wochen, damit man auch diesen Umzugstag geblockt bekommt. Dann bekommt man Schilder gestellt. Stellen Sie diese Schilder mit einem Vorlauf von zwei bis vier Tagen auf, damit die Verkehrsteilnehmer sich auf dieses Parkverbot einrichten können. Dann hat man eine klare Regelung. Von der Idee, mit Stühlen oder Absperrband eine eigene Parkzone einzurichten, sollte man dringend die Finger lassen. Das hat rechtlich überhaupt keine Bedeutung und andere Verkehrsteilnehmer können dort trotzdem parken. Je nach Ausmaß einer solchen Straßenblockade, kann das auch strafrechtliche Konsequenzen haben und als Eingriff in den Straßenverkehr gewertet werden.

SWR1: Warum kommt es trotz Schildern wie "Ausfahrt freihalten" oder "Privatparkplatz" zu Streitigkeiten, die dann auch beim Anwalt landen?

Schwab: Auch da muss man differenzieren. Ich kann auf meinem Privatgrundstück jederzeit ein Schild aufstellen, wie beispielsweise "Ausfahrt freihalten“. Eigentlich ist das nicht notwendig, denn auch ohne dieses Schild ist klar, dass eine Einfahrt frei zu halten ist. Wenn meine Einfahrt von einem anderen Fahrzeug blockiert ist, ist das eine sogenannte Besitzstörung. Dann habe ich ein Anrecht darauf, dass dieses Fahrzeug entfernt wird.

Ein Beispiel: Eine Arztpraxis in der Stadt hat private Stellplätze für ihre Kunden, die aber von jemand anderem belegt werden. Dann wird über die Zulassungsstelle ermittelt, wer der Halter des Fahrzeugs ist und an den Falschparker eine Unterlassungserklärung verschickt. Darin steht, dass er sich für die Zukunft verpflichtet, nicht mehr unerlaubt auf diesem Stellplatz zu parken. Der Betroffene bekommt dann auch die Anwaltskosten auferlegt. Wer keine Unterlassungserklärung abgibt und die Anwaltskosten nicht tragen will, dessen Fall kann dann vor Gericht landen.

SWR1: Wenn ich einen Parkplatz gemietet habe, der aber von jemand anderem belegt ist - was kann ich da überhaupt tun?

Schwab: Es gibt mittlerweile Portale, wie beispielsweise falschparkermelden.de, über die sie ganz bequem Falschparker anschwärzen können. Das kann aber dazu führen, dass noch mehr Streitigkeiten entbrennen. Denn diese Portale können auch dafür genutzt werden andere anzuschwärzen, die nur kurz etwas ausgeladen oder gar nicht unerlaubt geparkt haben.

SWR1: Wenn ich für die Anwohnerparkplatz-Zone bei der Stadt zahle, aber unter Umständen gar keinen Parkplatz bekomme - erhalte ich dann mein Geld zurück?

Schwab: Nein, da werden Sie kein Geld wiederbekommen. Sie haben mit dem Bewohner-Parkausweis nur die Möglichkeit eingeräumt bekommen, in diesen Sonderzonen zu parken. Das heißt aber nicht, dass Sie ein Anrecht auf einen Parkplatz haben. Wenn Sie keinen Parkplatz finden, müssen Sie auf einen anderen Parkplatz ausweichen.