Recycling-Frage

Der Trend bei Verpackungen geht weg vom Plastik in Richtung Papier. Wir haben mit Alice Thiel-Sonnen aus der SWR1 Umwelt-Redaktion über die Vor- und Nachteile gesprochen.

SWR1: Wir wollen doch eigentlich unsere Umwelt schützen, warum gibt es dann trotzdem immer mehr Papierverpackung?

Alice Thiel-Sonnen: Der Verpackungsmüllberg ist insgesamt auch über die letzten Jahre nicht kleiner geworden. Trotzdem ist der Trend zu mehr mehr Nachhaltigkeit durchaus sichtbar. Denn die Gesetze und Richtlinien sind klar: Weniger Plastikmüll, mehr Recycling. Bei den Verpackungen gibt es eine klare Verschiebung: Weg von den Kunststoffverpackungen, hin zu immer mehr Papierverpackungen. Es gibt Nudeln in Papier- statt Plastikbeuteln, Schokolade in Papierverpackung wird derzeit getestet. Wie früher gibt es das Waschmittel in der Karton-Kiste und selbst bei Batterien setzen die Hersteller auf Pappe als Umverpackung.

SWR1 Umweltredakteurin Alice Thiel-Sonnen SWR eigen

SWR1: Ist Papier denn auch die bessere Verpackung für Umwelt und Klima?

Thiel-Sonnen: Die Herstellung von Papier oder Pappe benötigt weniger Energie als die Produktion von Kunststoff. Da kann die Papierverpackung punkten. Aber: Die Papierherstellung braucht viel Wasser und Chemikalien. Das führt im Endeffekt zu einer höheren Gewässerbelastung. Bei Nudeln schneidet die Pappverpackung tatsächlich schlechter ab als die Plastiktüte, das hat der Naturschutzbund in einem Verpackungsvergleich herausgefunden. Nur bei klimaschädigenden Gasen und beim Ressourcenverbrauch ist Papier besser als Plastik. Bei dem Vergleich hat die Papiertüte am besten abgeschnitten. Auf Platz zwei landet die Plastiktüte und Platz drei die Papptüte mit dem Plastikfenster. Die ist die „schlechteste Verpackung“, weil der Karton so viel Gewicht hat. Das gibt Minuspunkte bei Herstellung und Transport.

Togo-Becher sind oft außen aus Pappe, haben aber innen oder zwaischen den Papier-Lagen eine Plastikfolie. solche Verbund-Verpackungen gelten als schlecht bis garnicht recyclebar. picture-alliance / Reportdienste Torsten Sukrow

SWR1: Bedeuten mehr Papierverpackungen auch automatisch besseres und mehr Recycling?

Thiel-Sonnen: Bei Papier funktioniert das Recyling relativ gut und je nach Produkt kann die Verpackung auch aus Altpapier hergestellt werden. Allerdings boomen im Moment Verpackungen aus Papierverbund. Die bestehen außen aus Papier das innen mit einer dünnen Kunststoffschicht beklebt. Diese Papierverbund-Verpackungen sehen zwar nachhaltig aus, sind aber kaum zu recyceln. Eine Ausnahme bilden zum Beispiel die mit Plastik belegten Papiere, in denen an der Wurst- oder Käsetheke die Waren eingeschlagen werden. Dort kann die dünne Plastikfolie am Ende einfach vom Papier abgezogen werden. Dann erhält man zwei verschiedene Materialien für zwei verschiedene Abfalltonnen. Und das ist dann wieder ein gutes Verpackungsrecycling.