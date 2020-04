Wenn in diesem Jahr wegen der Corona-Epedemie der Osterausflug zur Oma ausfallen muss, die Ostergrüße müssen sein. Wir sagen Ihnen, wie es Ihre Ostergrüße rechtzeitig ans Ziel schaffen.

Päckchen – Pakete

Wer das Osternest per Paket zustellen lassen möchte, der sollte spätestens am Dienstag vor Ostern sein Päckchen beim Paketdienstleister abgeben. So ist sichergestellt, dass die Sendung innerhalb Deutschlands auch am Gründonnerstag vor Ort ist. Zwar wirbt zum Beispiel DHL damit, dass "ein Paket in der Regel bereits 1-2 Werktage nach dem Versand beim Empfänger zugestellt" wird, Ausnahmen werden jedoch rund um die Osterfeiertage eingeräumt.

Brief - Postkarte

Achten Sie beim Einwurf auf die Leerungszeiten des Briefkastens. dpa Bildfunk Fotostand / Schmitt

Ein Standardbrief für 0,80 Euro braucht innerhalb Deutschlands in der Regel einen Tag. Dabei darf der Brief bis zu 20 Gramm schwer sein und das Format C6/5 nicht überschreiten. Eine Postkarte kostet 0,60 Euro und darf nicht größer als 23,5x12,5 Zentimeter sein.

Spätestens am Mittwoch, den 8. April sollten Brief oder Postkarte bei der Postagentur oder im Briefkasten (beachten Sie die Leerungszeiten) landen. Wer erst am Gründonnerstag an den Ostergruß per Post denkt, der schafft es bei einem Brief unter Umständen mit der Zusatzleistung "PRIO" (+1 Euro) noch bis zum Samstag in den Briefkasten.

Digitale Postkarte

Ein Familienporträt als Ostergruß, das geht via Smartphone-App. Dort gestalten Sie ihre Grußkarte selbst, bezahlen und der Anbieter druckt die Karte aus und sorgt für die Zustellung.

Die Kosten liegen, je nach Anbieter, um die zwei Euro pro Karte mit Porto. Je nach Anbieter und Aufkommen dauert die Bearbeitung einer digitalen Postkarte rund einen Tag. Dazu kommt noch die entsprechende Postlaufzeit. Wer also zu Ostern grüßen möchte, der sollte die digitale Postkarte bis spätestens Mittwoch, den 8. April gestaltet haben.

Ausgewähklte Anbieter MyPostcard ab 2,19 Euro CeWe 2,29 Euro Pixelnet 1,95 Euro Poamax ab 1,89 Euro

Spannend klingt das Angebot der Österreichischen Post, die zur individuell gestalteten Grußkarte noch die Option einer kostenlosen Videobotschaft mittels QR-Code anbieten.

Video-Botschaft

Wer in diesem Jahr annähernd kontaktlos grüßen möchte, der schickt zu Ostern 2020 eine Video-Botschaft per Messenger-App. Statt einem Video können hier problemlos auch selbstgestaltete digitale Grußkarten oder selbst aufgenommene Audio-Ostergrüße versandt werden. Die einzige Voraussetzung: Das Gegenüber verfügt über ein entsprechendes Empfangsgerät und hat die passende App. Via WhatsApp, Telegram und Co. Kommen die Ostergrüße auch am Ostersonntag noch pünktlich an und sind im Normalfall kostenlos.