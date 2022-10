Offenes Feuer in der Wohnung

Not macht erfinderisch - aber den Holzkohlegrill in der Wohnung anzuzünden, ist keine gute Idee. Feuer in geschlossenen Räumen kann für die Bewohner fatale Folgen haben. Was Sie dazu wissen sollten, beantwortet Schornsteinfeger Thomas Neis.

SWR1: Haben Sie das schon mal erlebt, dass jemand seinen Grill zum Heizen nutzen will?

Thomas Neis: Zum Glück nicht persönlich. Ich habe das selbst nur vor Kurzem in der Zeitung gelesen, dass eine Familie das praktiziert hat. Zum Glück ist es nicht tödlich ausgegangen.

SWR1: Was passiert denn, wenn man im Wohnzimmer grillt?

Neis: Dann wird der Sauerstoff aus dem Raum entzogen und es entwickelt sich Kohlenmonoxid. Kohlenmonoxid riecht man nicht, sieht es nicht und schmeckt es nicht. Aber es löst aus, dass man müde wird, einschläft - und eine Woche später sitzt die Verwandtschaft und die Bekannten zusammen bei Kaffee und Kuchen und beerdigen Sie.

SWR1: Neuerdings gibt es kleine Kamine, also Mini-Feuerstellen für den Tisch, die draußen genutzt werden sollen und mit Ethanol betrieben werden. Man kann sie aber auch drinnen betreiben - oder muss man da vorsichtig sein?

Neis: Da muss man auf jeden Fall vorsichtig sein. Wenn man eine Feuerstätte in der Wohnung hat, muss man sehen, dass genügend Lüftung besteht. In Fachkreisen nennt man das "Raum-Luft-Verbund". Der sorgt dafür, dass genügend Sauerstoff von außen in die Wohnung reinkommt, damit die Feuerstätte ordnungsgemäß brennen kann. Gegebenenfalls müssen in Türen Türschlitze eingebaut werden, um eine Verbindung zwischen den Räumen herzustellen, um genügend Sauerstoff an die Feuerstelle heranzubringen. Dieser Raum-Luft-Verbund ist vorgeschrieben und auch zwingend notwendig.

SWR1: Jetzt kommen Sie ja als Schornsteinfeger viel herum und reden mit den Menschen. Sparen die meisten, oder werden die Heizungen auch weiterhin hoch gedreht?

Neis: Wenn ich zu den Kunden komme, versuche ich immer eine kleine Energieberatung zu machen. Dann gebe ich Tipps wie, dass sie die Kellerdecke dämmen, neue Kellerfenster reinmachen, oder die Heizung runter drehen sollten. Da sagen zwar viele "Ja, guter Tipp", aber wenn ich das nächste Mal hinkomme, ist nichts passiert.

In Zukunft wird es wahrscheinlich anders werden. Denn Heizen ist ja fast unbezahlbar geworden. Viele fragen nach Kaminöfen. Das ist ein Trend im Moment, weil die Leute meinen, sie könnten dadurch viel Geld sparen. Letztendlich ist es so, dass Holz teuer ist und man aktuell auch keine Öfen bekommt. So einen Ofen bekommt man frühestens Ende 2023.

SWR1: Haben Sie einen Tipp, wie wirklich jeder Heizkosten sparen kann?

Neis: Man muss erstmal sehen, dass man die Heizung optimiert: Schauen, ob die Einschaltzeiten in Ordnung sind. Ob die Temperatur nicht zu hoch ist, ob ein hydraulischer Abgleich durchgeführt wurde an der Heizungsanlage. Damit fängt es an. Ansonsten sollte man schauen: Wie sieht mein Dach aus, kann ich da was machen? Fenster sollten abgedichtet werden. Dabei sollte aber darauf geachtet werden, dass, wenn man eine Feuerstätte in der Wohnung hat, der Raum-Luft-Verbund geprüft wird.