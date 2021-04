Dr. Gerhard Scheuch ist einer der führenden Aerosolexperten in Deutschland. In einem offenen Brief an die Bundesregierung hat er sich mit einigen Kollegen seinem Ärger über die ständigen Debatten über Treffen im Freien Luft gemacht.

Am Rheinufer in Mainz gilt Maskenpflicht, auch für Radfahrer, Joggerinnen und Fußgänger SWR Judith Seitz

Laut seinen Forschungsergebnissen setzen die Corona-Maßnahmen an der falschen Stelle an. Die zentrale Aussage des offenen Briefes an die Bundesregierung: Drinnen lauert die Gefahr! Genau dort - in Altenheimen, Wohnheimen, Schulen, Veranstaltungen, Chorproben oder auf Busfahrten - müssten Maßnahmen ergriffen werden.

Im SWR1-Interview hat er unsere Fragen zu den aktuellen Maßnahmen gegen die Pandemie beantwortet.

SWR1: Verstehe ich diesen Appell richtig - wenn die Stadt Mainz eine Maskenpflicht am Rheinufer verordnet, ist das völliger Unfug und sinnlos?!

Gerhard Scheuch: Das ist völliger Unfug, sinnlos und geht am Hauptthema völlig vorbei. Wir stecken uns in Innenräumen an und nicht am Rhein.

SWR1: Und selbst in der Fußgängerzone in der Innenstadt ist die Maskenpflicht sinnlos?

Gerhard Scheuch: Ja, die ist natürlich übertrieben, würde ich sagen. Wenn man sehr eng zusammensteht, bringen auch Masken im Freien etwas. Aber im Prinzip sollte man sich lieber auf die Innenräume konzentrieren. Es wurde in einer großen irischen Studie gerade festgestellt, dass 99,9 Prozent der Infektionen in Innenräumen stattfinden und 0,1 Prozent im Freien.

SWR1: Die Politik sollte also jetzt mehr über die Gefahren am Arbeitsplatz, in Pflegeheimen oder vor allen Dingen auch in Klassenzimmern sprechen?

Gerhard Scheuch: Richtig. Man sollte sich auf diese Punkte konzentrieren und dort effektive Maßnahmen einleiten.

Lüftungsanlagen im Klassenraum einer Mainzer Grundschule SWR Rabea Amri

SWR1: Das heißt teure Lüftungsanlagen einbauen. Da könnte der eine oder andere Chef sagen, ich sitze das aus bis alle geimpft sind...

Gerhard Scheuch: Ja, das machen wir im Augenblick gerade. Ich fürchte, dass das die Strategie ist. Aber das ist nicht im Sinne der Aerosol-Forschung. Wir können so viel machen - und das wird leider nicht eingesetzt. Wir wissen zum Beispiel über Treffen in Innenräumen: Je kürzer sie sind, umso niedriger ist die Ansteckungsgefahr. Wir wissen, dass wir große Räume nutzen sollten. Wir wissen, dass wir eben Stoß- und Querlüften können. Wir wissen, dass wir relativ günstige Raumluftfilter einbauen können. Ich habe bei mir im Büro auch ein Gerät für zwischen 250 und 350 Euro stehen. Wenn man die Geräte einsetzt, kann man 95 Prozent der Viren aus der Luft herausfiltern. Ich frage mich immer noch, warum wird das nicht gemacht?

Leere Straßen in der Mainzer Innenstadt picture-alliance / Reportdienste Andreas Arnold

SWR1: Sie kritisieren in diesem Brief auch die Ausgangssperren. Epidemiologen sagen, das bringt tatsächlich was. Wieso dann die Kritik an der Ausgangssperre?

Gerhard Scheuch: Die Ausgangssperre suggeriert etwas völlig Falsches: Achtung, draußen ist es gefährlich. Mich haben schon viele Leute angesprochen und gesagt: Ich habe einen ganz schlechtes Gewissen - ich war am Wochenende auch draußen. Wenn ich so etwas höre, dann dreht sich mir der Magen um, weil es draußen ungefährlich ist. Die Leute bleiben also drin. Mir ist es doch lieber, dass ein paar Jugendliche in einem Park feiern, als irgendwo in einer Kellerbar.

Das Interview führte SWR1 Moderator Jürgen Kurth.