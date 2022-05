Kleines Blumentopf-Einmaleins

per Mail teilen

Die Temperaturen klettern steil nach oben, um uns herum blüht es in der Natur und auf Balkonen und Gärten. Wer kein Beet zur Verfügung hat, greift einfach zum Blumenkübel.

Welcher Blumentopf aus ökologischer Sicht zu empfehlen ist, hat uns Susanne Henn aus der SWR Umweltredaktion erzählt.

Blumentöpfe aus Plastik - schön bunt, aber ökologisch problematisch dpa Bildfunk Picture Alliance

Blumentöpfe aus Kunststoff

Sie sind praktisch, haltbar und sehen oft gar nicht schlecht aus - sie verursachen aber ein Problem: Plastik verrottet nicht, sondern wird über Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte zerrieben und landet am Ende in unseren Ozeanen. Deshalb sind diese Töpfe nicht wirklich nachhaltig. Ein bisschen besser sieht es bei Blumentöpfen aus, die aus recyceltem Material bestehen. Aber auch dieser Kunststoff ist für die Ewigkeit gemacht.

Blumentöpfe aus Ton

Besser bekannt sind diese Töpfe als Terracotta aus Naturmaterial. Sie sind nicht nur sehr langlebig - sollte mal einer zerbrechen, kann man ihn auch einfach wieder zusammenkleben - sie sind auch sehr standfest - ein Sturm macht ihnen lange nichts aus. Allerdings sollte man darauf achten, dass sie frostfest sind oder sie im Winter frostfest einlagern, sonst hat man nicht viel Spaß daran.

Blumentöpfe aus Zink

Zink hat eine gute Ökobilanz und mittlerweile gibt es auch neue Gewinnungsverfahren, bei denen nur noch wenig schädliches Blei und Schwefel freigesetzt werden. Und Zink ist extrem haltbar. Blumentöpfe aus diesem Material können Generationen überdauern und nachher im Altmetall-Recycling häufig weiter genutzt werden.

Alternative: Die Pflanztasche

Die Pflanztasche kann optisch richtig was hermachen und ist platzsparend, aber deshalb ist sie nicht unbedingt umweltfreundlich. Es hängt vom Material ab: ist sie aus Plastik, etwa Vlies, dann ist das Problem das altbekannte. Es gibt sie aber auch aus Hanf, Kokos oder Filz. Allerdings sind diese meistens beschichtet und deshalb nicht für den Kompost geeignet. Aber man kann sie - wie die Variante aus Vlies - waschen und immer wieder verwenden.

Topf auch zum Anzüchten?

Wer selbst aus Zitronen,- Tomaten oder Sonnenblumenkernen Pflanzen züchten will, braucht dafür kein Extra-Gefäß. Eierkartons oder Klopapierrollen reichen völlig aus, und die kann man dann später beim Eingraben sogar mit verbuddeln - sie verrotten in der Erde. Das gleiche machen Anzuchttöpfe aus Zellulose - ein Tipp für all diejenigen, die partout keine Klopapierrolle mehr finden.

Das erste Mal .... umtopfen

Tipps von SWR1 Gärtner Hans Willi Konrad

SWR1 Gartenexperte Hans Willi Konrad SWR

Wer zum ersten Mal einem kleinen Pflänzchen ein neues Zuhause gibt, steht manchmal vor einer nicht so einfachen Aufgabe: "Da fällte Erde weg oder es bricht ein Zweig ab und man ist halbwegs den Tränen nah", so Hans Willi Konrad.

Keine Angst

Wer das Umtopfen schon öfter gemacht und eine gewisse Erfahrung gesammelt hat, geht bei dieser Arbeit robuster vor. Auch wenn dabei mal gestoßen, geschüttelt oder ein Messer zu Hilfe genommen wird, überlebt die Pflanze auch das, denn "die Natur will ja leben und gibt alles, um zu überleben", so der Gartenexperte.

dpa Bildfunk Picture Alliance

Vorbereitungen - Wasserabfluss sichern

Bevor Sie die Pflanze umtopfen, überprüfen Sie, ob im neuen Topf ein Loch vorhanden ist. Es gibt Töpfe, die am Boden kein Loch oder gleich mehrere Löcher besitzen. Ist das der Fall, bohren Sie eins oder gleich mehrere, abhängig von der Größe des neuen Blumentopfs.

Decken Sie diesen Wasserabfluss erst einmal ab, entweder mit Tonscherben oder ein paar Händen voll Kieselsteine. Diese Drainage-Schicht kann noch mit einem Stück Vlies oder altem Stoff von der Blumenerde getrennt werden. Es ist ganz wichtig, dass über das Loch Wasser abfließen kann. Ohne Drainage setzt sich mit der Zeit die Blumenerde in das Loch und verstopft es.

Eine junge Tomatenpflanze in ihrem neuen Zuhause picture-alliance / Reportdienste picture alliance / dpa Themendienst | Andrea Warnecke

Die richtige Blumenerde

Ist der neue Blumentopf so vorbereitet, kommt die Blumenerde darauf. Achten Sie beim Kauf darauf nicht die billigste Ware zu nehmen. Hans Willi Konrad hat dazu eine klare Meinung: "Nicht den Plunder für fünf Cent pro Liter kaufen. Dem sieht man schon an, dass er irgendwo zusammengekehrt worden ist." Fragen Sie dafür am besten bei ihrem Gärtner im Fachhandel, welche Blumenerde er empfiehlt.

Wie viel darf es sein?

Bei der richtigen Menge der neuen Blumenerde sollten Sie zunächst die Lücken auffüllen und mit den Fingern die Erde leicht reindrücken. Danach die Erde wieder entsprechend auffüllen. Aber Achtung: Das alles sollten Sie mit gesundem Augenmaß vornehmen und die Pflanze dabei nicht zementieren. Bei Verwendung ausreichender Menge können sich die Wurzeln dann gut ausbreiten. Wer damit fertig ist, sollte die Erde mit der Pflanze ausreichend wässern. Auch dafür gibt es viele verschiedene Gärtnerphilosophien. Eine davon ist: Um den Wurzeln etwas Erholung zu verschaffen, stellen Sie die Pflanze in ihrem neuen Topf erst einmal eine Zeit lang in den Schatten. Erst dann wird angegossen.