Für wohnungslose Menschen sind die Weihnachtstage eine schwierige Zeit. Nicht nur die Kälte macht ihnen zu schaffen, auch die Frage, wo es Mahlzeiten gibt. Doch es gibt Lichtblicke.

Ein Obdachloser bittet mit einer weihnachtlich gestalteten Spendendose um Geld. picture-alliance / Reportdienste Rolf Vennenbernd

Weihnachten, das heißt für viele Menschen Zeit mit der Familie verbringen und leckeres Essen genießen. Was aber machen die Menschen, denen es nicht so gut geht, die bedürftig oder obdachlos sind?

Das Obdachlosenrestaurant "Mampf" in Koblenz bietet normalerweise von Montag bis Samstag Frühstück und Mittagessen für Bedürftige an. Auch an Heiligabend und am Zweiten Weihnachtsfeiertag können Wohnungslose in diesem Jahr ein festliches Essen einnehmen, sagt Sozialarbeiter Jürgen Michel. Leider dürfen die Obdachlosen wegen der Corona-Beschränkung ihr Essen nicht im Restaurant essen. Nur kurz dürfen sie in das "Mampf", um sich das Essen verpackt abzuholen. Gegessen wird dann aber draußen auf der Straße.

Einige Tafeln sind zwischen den Jahren geöffnet

Neben Wohnungslosen gibt es auch viele Bedürftige, die auf Lebensmittel von der Tafel angewiesen sind. Einige Tafeln sind auch zwischen Weihnachten und Silvester geöffnet:

Wegen der Corona-Beschränkung packen die ehrenamtlichen Mitarbeiter die Lebensmittel in Tüten oder Kartons und die Kunden können sie dann möglichst kontaktlos mitnehmen.

Andere Lebensmittel gibt es an Weihnachten aber nicht. Die Tafeln erhalten ihre Lebensmittelspenden von umliegenden Supermärkten und Großhändlern. So kurz vor Weihnachten spenden sie den Tafeln, das was übrig bleibt. Das sind auch jetzt unter anderem Artikel des täglichen Bedarfs, so wie Obst, Gemüse und Konserven – vielleicht noch ein paar Weihnachtsplätzchen.