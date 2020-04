Die Corona-Krise bringt Obdachlose in Rheinland-Pfalz in eine schwierige Situation: Durch die Pandemie fehlt vielen zurzeit ein Schlafplatz im Warmen. Die Gpe in Mainz wurde jetzt aktiv.

Viele Anlaufstellen für wohnsitzlose Menschen sind derzeit geschlossen, Wohnheime überfüllt. Ein Problem, da viele Obdachlose zur Risikogruppe gehören. Der Inklusionsbetrieb Gesellschaft für psychosoziale Einrichtungen (Gpe) hat sich auf Anfrage des Sozialministeriums dazu entschlossen, im Hotel Inndependence die Tür für Obdachlose zu öffnen. Vier Wohnungslose sind bereits eingezogen. Anfrage vom Land "Wir als Sozialunternehmen waren natürlich sofort bereit, das Anliegen zu unterstützen, als die Anfrage vom Land kam", erklärt Jörg Greis, Geschäftsführer der Gpe. Möglicherweise könnten für die Reinigungsarbeiten Inklusionsmitarbeitende aus der Kurzarbeit zurückgeholt werden. "Wir brauchen mehr von diesem Engagement und ich wünsche mir, dass dieses gute Beispiel auch in anderen Kommunen Schule macht, und sich noch viele derzeit leerstehende Pensionen und Hotels dafür entscheiden, Zimmer für Menschen in Not anzubieten", sagt Sozialministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD). "Gerade auch in Krisenzeiten müssen wir an die Schwächsten denken." Obdachlose ziehen in Inndependence ein dpa Bildfunk Picture Alliance Obdachlose erleichtert Die ersten neuen Bewohner zeigten sich dankbar und erleichtert, ergänzt Greis. "Wir achten darauf, Wohnungslose, die als besonders schützenswert gelten, aufzunehmen." Jeder von ihnen werde einen Paten erhalten, der sie beim Einkaufen und in anderen Alltagsdingen unterstützt. Diese Woche sollen 25 weitere Obdachlose im Inndependence einziehen, diesmal vermittelt durch die Stadt Mainz. Außerdem hat der Betrieb sich bereit erklärt, die Betreuung von Containern in der Stadt zu übernehmen. Auch hier werden Wohnungslose untergebracht. “Es haben sich direkt vier Mitarbeiter aus der Kurzarbeit gemeldet, die den Betroffenen zur Seite stehen wollen, sagt Greis. "Sie werden schauen, dass der Ein- und Auszug in die Container reibungslos funktioniert." Inklusionsbetrieb Gesellschaft für psychosoziale Einrichtungen (Gpe) Die Gpe bietet Menschen mit Einschränkungen aufgrund einer psychischen Erkrankung Arbeitsplätze im allgemeinen Arbeitsmarkt, unter anderem im Hotel Inndependence und verschiedenen Gastronomien.