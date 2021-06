Dass alle Insekten Schädlinge sind, ist ein Irrglaube. Im Gegenteil: Viele sogenannte Nutzinsekten können auf natürliche Weise dabei helfen, wahre Schädlinge im Garten loszuwerden.

Auf den Einsatz von Insektenvernichtungsmittel sollte verzichtet werden. Denn inzwischen weiß jeder, unserer Natur fehlt es an Bienen und vielen anderen Insekten. Eine Alternative sind Insekten, die es online zu kaufen gibt und die man als natürliche Nützlinge im heimischen Garten halten kann, weiß Tobias Koch aus der SWR1 Ernährungs- und Umweltredaktion.

Welche Insekten kann man im Internet bestellen?

Tobias Koch: Die beliebtesten Insekten als Nutztiere sind Marienkäfer und Florfliegen. Beide sind als Larven und auch Schlupfwespen erhältlich. Wer in seinem Garten oder Gewächshaus beispielsweise Probleme mit Blattläusen hat, der kann zu Marienkäferlarven greifen. Die haben bis zu ihrer Verpuppung viel Hunger. Allein eine Larve kann mehrere hundert Blattläuse fressen. Die Larven der Florfliege sind noch hungriger: Neben Blattläusen verspeisen diese auch gerne Thripse, Woll- und Schmierläuse oder Spinnmilben. Gerade bei einem größeren Befall mit Schädlingen in einem Gewächshaus sind Florfliegen im Larvenstadium perfekt. Wenn sich weiße Fliegen über die schönen Gurken oder Tomaten im Garten hermachen, dann empfehlen sich Schlupfwespen. Diese fressen die weißen Fliegen.

Florfliegen werden zwischen 6 und 35 Millimeter groß. Die Gattung Chrysopa ernährt sich von Blattläusen, Milben und anderen kleinen Insekten. picture-alliance / Reportdienste A. Skonieczny

Was kosten die Insekten online?

Tobias Koch: Ich habe einen kleinen Preisvergleich im Internet gemacht. Wer genug Marienkäferlarven für zehn Quadratmeter Fläche möchte, muss zwischen 13 und 18 Euro zahlen. Florfliegenlarven sind etwas günstiger, da werden für zehn Quadratmeter zehn bis 17 Euro fällig. Und wenn man mehr bestellt, also zum Beispiel für 30 Quadratmeter, dann wird es pro Quadratmeter günstiger. Die große Menge ist also gar nicht so viel teurer als die kleine.

Kann man sich darauf verlassen, dass die Insekten nach dem Versand lebend bei uns ankommen?

Tobias Koch: Ja, ansonsten würde ich das auf jeden Fall gleich reklamieren. Die Florfliegen-Larven werden zum Beispiel in Pappwaben verschickt. Das sind kleine, viereckige Pappkartons mit ganz vielen Waben darin. Jede Wabe bewohnt eine Larve. Das ist wichtig, sonst würden sie sich gegenseitig auffressen. Die Marienkäferlarven kommen in einer Plastikbox und krabbeln darin schon rum. Ein kleiner Futtervorrat ist mit im Karton. In der Regel werden die Päckchen nur montags bis donnerstags versendet, damit sichergestellt werden kann, dass die Larven auch nur eine Nacht unterwegs sind, was übers Wochenende nicht möglich wäre.

So sehen die Laven der Marienkäfer aus. picture-alliance / Reportdienste D. Vorbusch

Bleiben die Insekten nach dem Aussetzen auch in meinem Garten oder verschwinden sie irgendwann in dem des Nachbarn?

Tobias Koch: Solange Schädlinge im Garten sind, bleiben die Insekten auch. Sie dauerhaft im eigenen Garten oder Gewächshaus anzusiedeln, ist eher schwierig. Bei Marienkäfern kann man es versuchen, bei Florfliegen ist es sehr schwer. Der deutlich einfachere Weg ist es jedoch, bei einem erneuten Schädlingsbefall für meinen Garten neue Larven zu kaufen.