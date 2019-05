Zur Kultfigur ist dieser Herr geworden: Das DDR-Ampelmännchen ist mittlerweile nicht nur auf Fußgängerampeln zu finden, sondern auch auf Handtüchern, Sonnenliegen oder Schlüsselanhängern. Nach der Wiedervereinigung verschwand das Ost-Ampelmännchen zunächst - es kam allerdings zu Protesten der Bevölkerung, mit den denen wohl niemand so richtig gerechnet hatte. Also wurde das Ost-Ampelmännchen als zulässiges Sinnbild in die einschlägigen Vorschriften aufgenommen und ziert heute auch in West-Berliner Fußgängerampeln.