Sie stehen in der Kühlschranktür, doch es befindet sich nichts Essbares darin: Notfalldosen enthalten wichtige medizinische und persönliche Daten, die im Fall der Fälle Leben retten können.

Viele Menschen haben Allergien, nehmen Medikamente, besitzen einen Impfpass oder eine Patientenverfügung. Doch Unfälle passieren meist überraschend und die wichtigen Dokumente sind genau dann, wenn es drauf ankommt, in der Wohnung verstreut. Dabei können solche Informationen außerordentlich wichtig für die Erstversorgung sein und unter Umständen Leben retten. Eine kleine Dose soll hierbei Abhilfe schaffen.

Notfalldosen: Notfalldaten im Kühlschrank

Die wichtigen Daten sollen in einer sogenannten Notfalldose gesammelt und dann in die Kühlschranktür gestellt werden. So haben sie einen festen Ort und können von den Ersthelfern in jedem Haushalt einfach gefunden werden. Denn nicht immer sind die Patienten ansprechbar, stehen unter Schock und vergessen wichtige Angaben zu machen. Damit für die Sanitäter direkt erkennbar ist, dass Patienten eine solche Dose in ihrem Kühlschrank aufbewahren, soll ein der Notfalldose beiliegender Aufkleber auf der Außenseite des Kühlschranks und ein weiterer an der Eingangstür der Wohnung befestigt werden. So kann die Notfalldose schnellstmöglich aus der Kühlschranktür entnommen werden und die notfallrelevanten Informationen sind umgehend verfügbar.

Die Dosen befinden sich übrigens im Kühlschrank, da sich eigentlich in jeder Wohnung ein solches Gerät befindet. Die Kühlschränke sind zudem meist schnell erkennbar.

Was sollte in die Notfalldose rein?

Jeder Notfalldose liegt ein Informationsblatt bei, das ausgefüllt werden muss - am besten gemeinsam mit dem Hausarzt. Vorerkrankungen wie Diabetes oder Bluthochdruck werden darauf vermerkt. Ebenso die Blutgruppe und der aktuelle Medikationsplan. Wichtig ist auch die Information, ob der Patient Blutverdünner nimmt. Auf dem Infoblatt sollten außerdem die Kontaktdaten des behandelnden Hausarztes stehen und ob ein spezielles Krankenhaus bevorzugt wird. Es kann ein Notfallkontakt angegeben werden oder eine Person, die sich um eventuelle Haustiere kümmern kann. Unter diesem Link gibt es ein solches Notfallinfoblatt. Darüber hinaus liegt idealerweise auch der Impfpass und eine eventuelle Patientenverfügung in der Notfalldose.

Wenn in Ihrem Haushalt mehrere Personen leben, sollte für jede Person ein Infoblatt in die Dose. Damit die Daten direkt der richtigen Person zugeordnet werden können, sollten die Infoblätter am besten jeweils mit einem Foto versehen werden. Zudem ist es wichtig, die Angaben des Notfallinfoblatts möglichst aktuell zu halten und sie regelmäßig zu überprüfen.

Wo sind Notfalldosen erhältlich?

Die Notfalldosen können in der Apotheke oder im Internet erworben werden und kosten meist zwischen vier und fünf Euro. Einige Organisationen verteilen die Dosen gelegentlich sogar kostenlos. Das Projekt Gemeindeschwester Plus, das vom Land Rheinland-Pfalz gemeinsam mit den gesetzlichen Krankenkassen und Krankenkassenverbänden finanziert wird, stellt beispielsweise regelmäßig kostenlose Notfalldosen zur Verfügung. Sie können bei Ihrer Gemeinde, dem zuständigen Landratsamt oder Ihrer Krankenkasse nach den Dosen fragen.