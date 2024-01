Die Liste der Künstler, mit denen Nosie Katzmann gearbeitet hat, ist fast endlos. Nur ein kurzer Auszug: DJ Bobo, Culture Beat ("Mr. Vain"), Samantha Fox oder auch die Anonyme Giddarischde.

Denn seit 2016 lebt der Songwriter und Musiker in Battenberg in der Pfalz – dort entstand auch sein neues Album "JK Fullstop".

Nosie Katzmann N. Katzmann

SWR1: Was gefällt Ihnen an der Pfalz besonders gut?

Nosie Katzmann: An der Pfalz gefällt mir alles. Die Landschaft, die Leute, das gute Essen. Es ist eigentlich wie eine Großstadt – ich habe vorher in Berlin gelebt und das sind eigentlich zehn Dörfer. Wenn ich zum Beispiel von Potsdam nach Charlottenburg fahren will, braucht man eine halbe Stunde. Wenn ich von Grünstadt nach Neustadt an der Weinstraße fahre, ist das auch eine halbe Stunde. Deshalb komme ich mir vor, wie in einem schöneren Berlin.

SWR1: Können Sie auch Pfälzisch?

Katzmann. Nein. Ich hatte mal bei einem Auftritt einen der Gitarristen der Anonyme Giddarischde vertreten. Dafür habe ich mir alle Songs draufgeschafft und seinen Part auf der Bühne gesungen. Dann kam einer von den Jungs zu mir und sagte: "Lass es!". Man hat sofort herausgehört, dass ich kein Pfälzer bin – nur im Herzen.

SWR1: Das neue Album ist wie sonst auch auf Englisch und heißt "JK Fullstop", frei übersetzt die "Vollbremsung von J und K". Was ist die Geschichte dazu?

Katzmann: Mein richtiger Name fängt mit J an (Anm. d. Red: Jürgen) und dann kommt Katzmann, meine damalige Freundin heißt Katharina. Also, J (Ich), K (Sie) und Vollbremsung – das hat dann hervorragend gepasst. Die Beziehung war von heute auf morgen zu Ende, das war fast schon ein Schock. Darüber habe ich ein ganzes Album gemacht. Erst ist man verletzt, dann traurig, dann depressiv. Ich liebe es, solche Stimmungen kreativ auszuleben und, dass ich es nicht an einem anderen auslasse, sondern alles aus mir raus spreche, singe, lebe.

SWR1: Hilft Ihnen das auch, das Ganze zu verarbeiten?

Katzmann: Ja, zuerst denke ich, du bist schuld. Im zweiten Augenblick weiß ich, dass immer Zwei dazu gehören, wenn etwas zu Ende geht. Aber als Songschreiber kann man sich ausleben, man ist der Schurke, der Liebe, der Verletzte oder der Verletzende. Und das habe ich getan.

Nosie Katzmann zu Gast bei SWR1 2014. SWR Foto: K. Weis

SWR1: Das Album ist jetzt veröffentlicht. Wie geht es Ihnen, wenn Sie die Songs heute hören?

Katzmann: Ich liebe sie! Ich finde, es sind einfach tolle Songs und es ist eins der besten Alben, die ich je gemacht habe.

SWR1: Was ist Musik für Sie?

Katzmann: Musik ist für mich Heilung und Kreativität. Kreativität ist für mich ein Lebensmotto. Ich wache morgens auf und habe schon 1.000 Ideen, die ich verwirklichen will. Das ist ein Motor und ein Ansporn, aufzustehen und Dinge zu tun.

Zum neuen Album "JK Fullstop"

GIM Records JK Fullstop Label: GIM Records Titelliste: Love Doesn't Work That Way From The Left Can't Go Any Lower I Go For You Love In A Minute Fullstop If You Believe In Me Liar It's Too Late Every Girl With Long Black Hair

Der Song "Mr. Vain" von Nosie Katzmann in zwei Versionen:

Die Eurodance-Version von Culture Beat, die 1993 mit mehr als 4,5 Millionen Einheiten die meistverkaufte Single in Europa war...

...und die Version von Nosie Katzmann

Zum YouTube-Kanal von Nosie Katzmann und zu seiner Homepage unter katzmann.de.

Zur Homepage der Anonyme Giddarischde: dieanonymegiddarischde.de