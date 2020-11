Nik Kershaw ist einer der großen Pop-Stars der 80er Jahre. Seine Hits wie "Wouldn’t it be good" oder "The Riddle" werden bis heute im Radio gespielt.

Jetzt hat der Brite ein neues Album gemacht: "Oxymoron". Im SWR1-Interview haben wir mit Nik Kershaw über seine neue Platte und seine Karriere gesprochen.

SWR1: Das letzte Album erschien 2012 - warten Sie immer, bis sich so viele Songs stapeln, bis Sie es gar nicht mehr aushalten und erst dann gibt es eine neue Platte?

Nik Kershaw: Ganz so war es nicht. Ich habe in den letzten Jahren immer mal wieder an dem Album gearbeitet. Aber ich habe dann viele Songs wieder rausgeschmissen. Manche sind halb fertig gewesen, und dann sind sie rausgeflogen. Irgendwann sind 16 Stücke fertig gewesen, und die sind auf dem Album drauf. Es ist manchmal schwierig, finde ich: Je länger man im Geschäft ist, desto länger braucht man für ein Album.

SWR1: Elton John hat Sie mal als besten Songschreiber in der britischen Musikszene bezeichnet. Ist das seltsam, wenn so eine Musikikone Sie so lobt?

Kershaw: Ich erinnere mich, dass er das gesagt hat. Das hat mich stolz gemacht, weil meine erste selbstgekaufte Single wirklich eine von Elton war. Es war "Your Song" von 1970. Elton John dann später zu treffen und mit ihm zu arbeiten und ihn als meinen Vorkämpfer zu erleben, das war schon ein besonderes Gefühl. Und solche Sachen macht er immer noch. Er begeistert sich für neue Musik und unterstützt Künstler.

SWR1: Elton ist auch ein Freund von Ihnen und Sie haben auch schon auf Platten von ihm mitgespielt…

Kershaw: Ich habe auf dem "Ice on Fire"-Album von 1985 Gitarre gespielt, auf dem der Song "Nikita" drauf ist. Das war eine Ehre. Und Anfang der 90er habe ich ein Stück für sein Duett-Album geschrieben (den Song "Old Friend", Anm.der Red.). Das war auch ein großer Spaß.

Das neue Album von Nik Kershaw: "Oxymoron" Audio Network (Rough Trade)

Die Universität von Suffolk in Ihrer Heimat hat Ihnen letztes Jahr die Ehrendoktorwürde für Ihre Verdienste im Musikbusiness verliehen. Hätte ich Sie mit Dr. Kershaw ansprechen müssen?

Kershaw: (lacht) Ja, ist schon ein bisschen seltsam, wenn man eine solche Auszeichnung kriegt. Aber es ist auch toll, weil es so nah an zu Hause ist, so nah an dem Ort, wo ich aufgewachsen bin. So eine Anerkennung ist großartig.

Das neue Album "Oxymoron" wurde in den Abbey Road Studios in London aufgenommen, dort wo die Beatles und Pink Floyd Geschichte geschrieben haben. War das für Sie was Besonders?

Kershaw: Auf jeden Fall. Das ist ein besonderer Ort. Ich habe das letzte Drittel des Albums dort aufgenommen. Der Rest ist im Heimstudio entstanden. Abbey Road kenne ich gut - ich war schon oft da. 1990 habe ich mit Chesney Hawks dort den Hit "The one and only" aufgenommen. Die Studios sind voll von Geschichte. Im Gang steht ein Mischpult, auf dem die Beatles das "Sgt. Pepper"-Album gemixt haben. Es ist besonderer Ort voll mit Leuten, die ihr Handwerk verstehen.

Was auffällt, wenn man das neue Album hört: Ihre Stimme hat sich gar nicht groß verändert. Sie kommen immer noch sehr hoch. Wie halten Sie Ihre Stimme fit?

Kershaw: Es ist viel Glück dabei. Aber die Technik hilft auch. Ich habe schon früh diese Monitor-Ohrstöpsel verwendet, mit denen die Musiker sich besser hören auf der Bühne. So musste ich nie gegen eine laute Band anschreien. Das hat meine Stimme geschont und deshalb ist sie noch da - glücklicherweise.