Niederschläge im Mai Der Regen - das wertvolle Nass

Da jetzt relativ regelmäßig Regen gefallen ist, hat das den Pflanzen schon sehr viel geholfen. Es gibt ja den alten Bauernspruch "Mai kühl und nass, füllt dem Bauern Scheun' und Fass" und da ist ganz viel Wahres dran. Mindestens die Bodenfeuchte oben ist einigermaßen okay, jetzt nach den Regenfällen, und das erlaubt den Pflanzen weiter zu wachsen.

Ein Dürresommer droht immer dann, wenn es tief unten im Boden sehr trocken ist. Wenn dann auch von oben nichts fällt, dann wird es in der Tat ganz schnell ganz eng. Das war die Situation, vor der die Meteorologen gewarnt haben. Jetzt haben wir erstmal Entspannung oben, aber unten drin sieht es halt immer noch nicht wirklich gut aus. Da müsste schon noch sehr viel länger Regen fallen. Denn wenn es jetzt über längere Zeit trocken wird, dann wird das ein Problem darstellen. Aber jede Woche, in der es jetzt noch regnet, hilft den Pflanzen Richtung Ernte.

Das Grundwasser entsteht neu, indem Regen fällt, das Wasser in den Boden eindringt und weniger verdunstet - im Laufe des Sommers vor allen Dingen über die Pflanzen oder die Bodenoberfläche. Da gibt es mehrere Stellschrauben. Eine ist ganz banal: dass man weniger Land versiegelt, also betoniert oder zupflastert. Dann kommt das dem Grundwasser zu Gute, da läuft nicht so viel ab.