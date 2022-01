So bestellen Sie Newsletter einfach ab

per Mail teilen

Das Mail-Postfach quillt über. Grund sind oft Newsletter, die aber eigentlich keine Relevanz mehr haben. Wir sagen Ihnen, wie Sie der Newsletter-Flut Herr werden und was die Unternehmen bei der Abmeldung noch dürfen.

Weniger ist umweltfreundlich

Da ist der Newsletter vom Online-Shop, in dem Sie nur einmal bestellt haben, der Discounter preist täglich seine Angebote an und der Softwareanbieter möchte Ihnen seine neusten Apps und Programme verkaufen. Alleine mit dem Durchsehen und Löschen dieser unerwünschten Werbung geht in vielen Fällen viel Zeit verloren. Abgesehen davon kostet das ständige Abrufen und Speichern der Mails auch Energie. Experten raten deshalb dazu ungelesene Newsletter einfach abzubestellen.

Newsletter nur nach Einwilligung Seit Mai 2018 gilt in der EU die Datenschutzgrundverordnung. Die DS-GVO schreibt vor, dass Mail-Werbung von Unternehmen nur dann erlaubt ist, wenn Sie Ihre Einwilligung dafür gegeben haben. Das geschieht meist durch einen kleinen Haken bei einem Bestellvorgang. Unaufgeforderte Mail-Werbung ist unzulässig.

Abmeldung muss simpel sein

Unternehmen sind verpflichtet, die Hürde für eine Abmeldung aus einem Newsletter-Verteiler niedrig zu halten. So muss in jedem Newsletter ein entsprechender Link für die Abmeldung vorhanden sein. Meist sind dies Text-Links mit Bezeichnungen wie "Newsletter abbestellen" oder "Unsubscribe" im unteren Bereich der Mail. Ein Klick auf diesen Link muss nach aktueller Rechtslage genügen, damit Sie keine weiteren Werbemails dieses Anbieters erhalten.

In jedem Newsletter muss ein Link zur Abbestellung hinterlegt sein. SWR SWR1

Nach Art. 7 Abs. 3 S. 4 der DSGVO muss das Abbestellen der Mails genauso einfach geregelt sein, wie die Anmeldung. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass die Abfrage von Nutzernamen und Zugangspasswörtern bei der Abmeldung nicht mehr zulässig sind.

Erlaubt ist hingegen die Abfrage der Mailadresse, die vom Verteiler abgemeldet werden soll. Darauf weist die Verbraucherzentrale hin. Sollte das Unternehmen weitere Daten abfragen, empfehlen die Experten eine direkte Mail an den Kundenservice des Anbieters zu richten. Fordern Sie den Anbieter auf Sie aus dem Mailverteiler zu löschen. Kontakt zum Anbieter bekommen Sie über das Impressum auf der Webseite.

Hartnäckige Fälle

Führen diese Maßnahmen nicht zum gewünschten Erfolg, können Sie dem Anbieter mit einer Beschwerde bei der zuständigen Behörde drohen. Eine eventuelle Beschwerde können Sie an den "Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationssicherheit Rheinland-Pfalz" richten. Falls Sie Werbemails ohne Ihre explizite Zustimmung erhalten, können Sie den Versender mittels eines Musterbriefes der Verbraucherzentrale Bayern auch zur Unterlassung auffordern.

Mails aus dem Ausland

Kennzeichnen Sie offensichtlichen Spam. picture-alliance / Reportdienste McPHOTO/B. Leitner

Kommt die unerwünschte Mail aus dem außereuropäischen Ausland, ist das Abbestellen unter Umständen nicht ganz so einfach. Suchen Sie hier in der Mail nach dem Begriff "Unsubscribe" und folgen Sie dem dort hinterlegten Link. Je nach Rechtslage im Land des Firmensitzes, kann die Abfrage zusätzlicher Angaben - wie Benutzername oder Passwort - hier legal sein.

Experten warnen davor offensichtliche und unerwünschte Spam-Mails abzubestellen. Meist dient diese Funktion hier zur Verifizierung Ihrer Mailadresse und kann eine Flut anderer unerwünschter Post o.ä. zur Folge haben. Kennzeichnen Sie solche Mails in Ihrem Mailprogramm oder Online als "Spam". Dann bleibt Ihnen jede weitere Mail des Absenders ebenfalls erspart.