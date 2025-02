Neuer Video-Podcast "Mit besten Grüßen"

per Mail teilen

Einen einzigen Rat, den Du Deinen Kindern mitgeben dürftest - darum geht es im neuen Video-Podcast "Mit besten Grüßen". Wir haben mit Host Katja Heijnen gesprochen.

Das steckt hinter dem Video-Podcast "Mit besten Grüßen"

Stell Dir vor, Du dürftest der nächsten Generation nur einen einzigen Rat mitgeben – welcher Rat wäre das? Darum geht es im neuen Video-Podcast "Mit besten Grüßen", den es ab sofort auf YouTube gibt. Moderiert wird der Podcast von den SWR1 Leute Moderatoren Katja Heijnen und Jens Wolters. Wir haben mit Katja Heijnen gesprochen.

SWR1: Wieso heißt das Ganze "Mit besten Grüßen"?

Katja Heijnen: Weil unsere Gäste den Rat ihres Lebens auf eine Postkarte schreiben - mit besten Grüßen. Und Jens Wolters und ich werden dann selbst davon überrascht, was auf dieser Postkarte an uns steht.

Ich habe bislang sieben Folgen aufgezeichnet. Ich kann jetzt schon sagen, auch wenn ich mich vorher mit den Gästen intensiv beschäftigt habe, ich habe bislang immer daneben gelegen, was der Gast als wichtigsten Satz seines Lebens auf die Postkarte geschrieben hat.

Mit besten Grüßen | Die Gäste im Video-Podcast

SWR1: Was für Gäste werden eingeladen?

Heijnen: Leute, die viele und auch ungewöhnliche Dinge erlebt haben. Menschen, die durch manche Krise gegangen sind, aber nicht den Kopf in den Sand gesteckt haben, sondern es geschafft haben, irgendwie weiterzumachen. Und aus schwierigen Situationen etwas zu lernen, von dem wir hoffentlich alle profitieren können.

Hape Kerkeling über Glück, Verlust und Trauer | Mit besten Grüßen #podcast

SWR1: Sind das alles Promis?

Heijnen: Nein, nicht nur. Es sind einfach Gäste, von denen wir denken, die haben wirklich etwas weiterzugeben. Das können Promis sein, wie der ehemalige Bundespräsident Christian Wulff oder auch Hape Kerkeling.

Aber auch Nicht-Promis, wie etwa Jeremias Thiel aus Kaiserslautern, der in einer sehr problembeladenen Familie aufgewachsen ist und mit elf zum Jugendamt gegangen ist und gesagt hat, bitte holen sie mich aus meiner Familie raus.

Das sind also ganz unterschiedliche Lebenserfahrungen, die unsere Gäste gemacht haben und damit auch sehr unterschiedliche Ratschläge.

Erste Folge Mit besten Grüßen mit Hape Kerkeling

SWR1: Verrätst Du uns Deinen eigenen Rat fürs Leben, den Du zum Beispiel auch Deinen Kindern weitergeben würdest?

Heijnen: Das wäre der Satz, "Sei dankbar". Einfach weil ich finde, dass das so viel verändert, wenn du mit einem dankbaren Blick auf dein Leben blickst.

Nicht auf die Defizite oder das, was dir fehlt. Sondern auf das, was du hast und was gut gelaufen ist. Das macht dich zu einem glücklichen Menschen, finde ich. Und mehr kann man seinem Kind nicht wünschen.