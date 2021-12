Die neuen Weihnachtslieder 2021

Wham! und Mariah Carey hängen Ihnen bereits zu den Ohren raus? Kein Problem! Mit diesen brandneuen Weihnachtsliedern kommen Sie garantiert in Weihnachtsstimmung.

Abba: "Little Things"

Vorausschauend auf die bevorstehende Weihnachtssaison befand sich auf dem am 5. November 2021 veröffentlichten neuen ABBA-Album "Voyage" bereits ein Weihnachtssong. "Little Things" ist nun auch als Single erhältlich: Die Einnahmen aus dem CD-Verkauf werden an den globalen Kinderschutz-Fonds von UNICEF gespendet. Passend dazu veröffentliche die Band ein Musikvideo zum Song. Darin treten die Kleinen in die Fußstapfen der ganz Großen - um Spenden zu sammeln:

Gary Barlow: "The Dream of Christmas"

Gary Barlow ist bekannt als der Kopf und Songschreiber von Take That. Doch auch alleine zeigt er, was er drauf hat: 2021 hat Gary als Solokünstler sein erstes Weihnachtsalbum rausgebracht. Song Nummer eins der CD heißt wie das Album "The Dream of Christmas". Mit sanften, festlichen Klängen lässt das Lied es uns warm ums Herz werden, von weißer Weihnacht träumen und gemütlich im Sessel zurücklehnen.

Norah Jones: "Christmas Calling"

Nicht nur Gary Barlow träumt von der Weihnachtszeit: Auch Sängerin Norah Jones hat sich 2021 an ein verträumtes Weihnachtsalbum gewagt. Ganze 13 Weihnachtslieder bringen uns auf "I Dream Of Christmas" in Weihnachtsstimmung. Darunter sind einige Klassiker und Coverversionen von modernen Weihnachtshits. Einen neuen Song von Norah gibt es aber auch: "Christmas Calling (Jolly Jones)".

Ed Sheeran & Elton John: "Merry Christmas"

Dieses Lied hat Potenzial, zum Weihnachtsklassiker zu werden: Sir Elton John und Ed Sheeran haben zusammen den Weihnachtssong "Merry Christmas" veröffentlicht. Schönes Glockengebimmel und -geklingel sorgen für die richtige Stimmung und begeistern damit nicht nur die Fans der beiden Musiker. Ed und Elton singen in dem Lied über die Freude zum Fest, das gemeinsame Singen und das Küssen der Liebsten unter dem Mistelzweig. Auch das Musikvideo verbreitet diesen Charme: Elton sitzt am roten Flügel, der neben einem Kamin und einem wunderbar kitschig geschmückten Christbäumen steht. Ed trägt mal einen Luxus-Trainingsanzug oder tanzt im Sexy Santa-Kostüm. Die Einnahmen, die "Merry Christmas"dieses Weihnachten in England einspielt, sollen an die beiden Stiftungen der Künstler gespendet werden: Die Ed Sheeran Suffolk Music Foundation und an die Elton John AIDS Foundation.