Bye, bye Wham! und Co.

Der Duft von frisch gebackenen Keksen Lichterketten und Kerzen. Das alles gehört zu Weihnachten, wie die Weihnachtshits im Radio. Wer die Nase voll hat von Mariah Carey, Wham! oder anderen Weihnachtsklassikern, für den haben wir eine kleine Auswahl der besten neuen Weihnachtslieder zusammengestellt.

Lametta für die Ohren

Pentatonix – "Kid on Christmas" featuring Meghan Trainor

Die US-amerikanische A-cappella-Gruppe Pentatonix hat sich für ihren neuesten Weihnachtssong Verstärkung von Meghan Trainor geholt. Das macht richtig Weihnachtslaune. Wer nicht genug bekommen kann, bekommt Zugabe auf dem Weihnachtsalbum "Holidays Around the World".

Tänzchen mit Santa

Sarah Connor – "Ring out the bells"

Familienmensch Sarah Connor darf zum Fest nicht fehlen. "Not to Silent night" heißt ihr neues Weihnachtsalbum. Das ging sofort auf die Eins in den deutschen Charts. Gewidmet hat Sie es ihrer bereits 2019 verstorbenen Oma. Für genügend Emotionen ist also gesorgt. Bei "Ring out the bells" darf es dann aber auch mal ein Tänzchen mit Santa sein.

Gegen die Einsamkeit

Zoe Wees - "All I Want (For Christmas)"

Das Lied war schon 2019 ein Hit für Liam Payne. Jetzt feiert Newcomerin Zoe Wees nach einem megaerfolgreichen Jahr gefühlvolle Weihnachten. Zoe sagt: "All I Want (for Christmas)" ist "all denjenigen widmen, die sich in dieser Zeit einsam fühlen und etwas Hoffnung brauchen, um das zu überstehen."

Cool, lässig und soulig

Joy Denalane - „Christmas Will Really Be Christmas“

Ohne viel Glöckchen, dafür mit jeder Menge Soul. Deutschlands R&B-Lady Nummer eins hat einen wunderschönen Weihnachtshit aus dem Jahre 1967 ausgegraben. Im Original stammt der Song von Lou Rawls. Joy haucht ihm neuen weihnachtlichen Geist ein.

Leichte Zimtnote

Backstreet Boys – “Happy Days”

Es ist Premiere und ein wenig unerwartet , das erste Weihnachtsalbum der Backstreet Boys "A very Backstreet Christmas". Das ist Weihnachten mit der richtigen Prise Pop. Das geht auch ohne Christbaumkugeln. Musikalisch mit leichter Zimtnote. Warum es allerdings den Wham Klassiker "Last Christmas" braucht, wissen nur die Wichtel am Nordpol.

Am Glühweinstand

Kelly Family – „Grateful“

Weihnachtszeit ist Familienzeit. Da ist es nur fair, dass eine Familie uns auch ein Weihnachtsalbum beschert. Aber so übermäßig besinnlich und weihnachtlich geht es auf "Christmas Party" gar nicht zu . Da ist der Name Programm, da ist weniger Christmas und tatsächlich mehr Party angesagt, inklusive irischer Fideln. Musik für den Glühweinstand mit Heißgetränk Nummer drei.