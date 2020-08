Gelb, dick und jeder kennt ihn - den Duden. Jetzt erscheint die komplett überarbeitete 28. Ausgabe und von den fast 150.000 Wörtern sind rund 3.000 neu.

Wie sie da reinkommen und welche Auswirkungen die Corona-Pandemie in diesem Jahr auf die Auswahl hatte, erzählt uns Nicole Weiffen aus der Duden-Redaktion.

Der neue Duden erscheint dpa Bildfunk picture alliance/Wolfgang Kumm/dpa

SWR1: Hat das Corona-Virus, das seit März unseren Alltag fest im Griff hat, bei Ihrer Auswahl für die neue Ausgabe bereits eine Rolle gespielt?

Nicole Weiffen: Natürlich hat die Corona-Zeit Einfluss gehabt - und es sind ein paar Begriffe dazugekommen, die diese Zeit geprägt haben. Zum Beispiel "Covid-19", "rückverfolgbar", "Ansteckungskette" oder sogar der englische Begriff "Social distancing".

SWR1: Welche Neuerungen in anderen Bereichen fallen besonders auf?

Weiffen: Vor allem in den Bereichen Klima, Umwelt oder Technik sind besonders viele Begriffe dazugekommen wie zum Beispiel "Klimakrise", "Mikroplastik" oder "Insektensterben". Auch aus dem Bereich Medizin und Gesundheitswesen sind einige Begriffe hinzugekommen.

SWR1: Die Insekten sterben nicht erst seit gestern. Wie fällt die Entscheidung, dass ein neuer Begriff in den Duden aufgenommen wird?

Weiffen: Es ist richtig, dass die Insekten nicht erst seit gestern sterben. Aber dass es in der Bevölkerung eine breite Wahrnehmung dafür gibt, die sich dann auch in der Sprache und Nutzung der Sprache niederschlägt - das ist dann doch etwas, was in den vergangenen Jahren zugenommen hat.

Es ist generell so, dass ein Wort in den Duden kommt, wenn es sich über einen längeren Zeitraum hinweg im allgemeinen Sprachgebrauch etabliert hat. Mit Hilfe von Computerprogrammen durchforschen wir große Textmengen - das sind Zeitungsartikel, Bücher bis hin zu Bedienungsanleitungen - und analysieren sie. Die darin verwendeten Wörter werden dann erfasst. Auf diese Weise können wir objektiv gut abbilden, welche Wörter im Sprachgebrauch vorhanden sind, welche in ihrer Häufigkeit und Bedeutung ab- oder zunehmen. Auf diese Art und Weise können wir zum Beispiel beim Begriff "Insektensterben" sehen, dass das Wort im Sprachgebrauch definitiv zugenommen hat.

SWR1: Hängt ihr Herz auch an Wörtern wie zum Beispiel "Fernsprechanschluss", die aus dem Duden rausgeflogen sind?

Weiffen: Absolut. Ich hänge sehr daran. Das ist vielleicht auch eine Generationsfrage, wer mit "Fernsprechanschluss" noch etwas anfangen kann. Für meine Generation ist es noch ein Wort, das man nicht aus dem Duden rausschmeißen sollte.

SWR1: Streitpunkt in der Sprache ist ja oft die Verwendung von Anglizismen wie "Airports" statt "Flughäfen". Sind die im neuen Duden stärker vertreten?

Weiffen: Zurückgegangen sind sie sicher nicht. Dass Anglizismen zunehmen ist sicherlich so. Aber trotz allem muss man sagen, dass der Anteil der Begriffe aus dem Lateinischen, Französischen oder Griechischen immer noch sehr hoch ist. Gerade beim Lateinischen und Griechischen ist der Anteil wesentlich höher als der Anteil Anglizismen, die wir im Wörterbuch haben.

Nur ist deren Eintrag in den Duden schon sehr lange her und für uns kein unüblicher Begriff mehr. Natürlich ist es so, dass die englischsprachigen Wörter zunehmen. Viel mehr Leute sprechen Englisch auch von Berufs wegen her, viele technische Begriffe wurden aus dem Englischen übernommen und hatten erst gar nicht die Möglichkeit, ins Deutsche übersetzt zu werden. Sie werden dann auch Teil des Sprachgebrauchs und der Wörterbücher, wenn sie aus dem Englischen kommen. Aber ich würde mir noch keine Sorgen machen, dass das Überhand nimmt.