Entspannt und sicher online surfen

Ob beim Shoppen, Surfen oder bei der einfachen Internet-Suche, fast immer nerven die Einblendungen der Cookie-Einwilligungs-Banner. Die Verbraucherzentrale verspricht mit ihrem "Nervenschoner-PlugIn" für den Internetbrowser Abhilfe.

Einwilligungs-Banner kosten Zeit

Wer viel online unterwegs ist und dabei möglichst wenig Daten von sich preisgeben möchte, der verbringt jeden Tag Minuten damit, auf jeder Webseite die Einwilligungs-Banner entweder direkt zu bestätigen, abzulehnen, oder – was am meisten Zeit beansprucht – individuell zu konfigurieren. Besonders störend ist dabei die Tatsache, dass Aussehen und Funktion dieser Banner nicht einheitlich geregelt ist. Außerdem ist der Link zur individuellen Konfiguration oft nicht auf den ersten Blick ersichtlich ist.

Was ist der Nervenschoner

Der "Nervenschoner" ist ein PlugIn für den Webbrowser, das im Hintergrund wie eine Firewall arbeitet. "Das Plugin blendet zahlreiche Banner einfach aus. Damit wird das Surfen in vielen Fällen wieder einfacher", so Julia Gerhards von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. Der Vorteil, so die Verbraucherschützer, der Nutzer muss aktiv keine Entscheidung mehr für oder gegen Cookies treffen, das Surfen oder Shoppen funktioniert aber trotzdem wie gewohnt. Außerdem, so die Verbraucherschützerin weiter, ist das PlugIn gut für die Privatsphäre. Muss sich der Nutzer nicht bei jeder Webseite um das Einwilligungs-Banner kümmern, werden auch weniger Einwilligungen für die Datenübermittlung erteilt.

Julia Gerhards von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz SWR

Cookies können Konsequenzen haben

Einmal "Alles akzeptieren" geklickt, kann eine solche Entscheidung weitreichende Konsequenzen haben, so Julia Gerhards: "Viele Menschen würden vermutlich niemals einwilligen, wenn sie wüssten, dass Daten über sie an bis zu 300 Adressaten weitergeleitet werden, die dann gezielt Werbe-Profile erstellen."

Die Grenzen des "Nervenschoners"

Das Prinzip klingt gut, hat aber klare Grenzen. So existiert der "Nervenschoner" ausschließlich für PC/Laptop und nur für "Google Chrome" und den "Firefox Browser" Und auch was das automatisierte Ablehnen von Cookie-Platzierungen angeht, gibt es Einschränkungen: "Wirklich alle Banner kann das Plugin aber leider nicht verschwinden lassen, da die Anbieter sich immer neue Technologien einfallen lassen", erläutert Julia Gerhards von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz.

So funktioniert das PlugIn

Cookies können Daten an bis zu 300 Adressaten weiterleiten, warnt Verbraucherschützerin Julia Gerhards. picture-alliance / Reportdienste Lino Mirgeler

"Nervenschoner" unterbindet im Hintergrund beim Surfen die Verbindungen, die Einwilligungs-Banner laden möchten. Dabei kann das PlugIn nur Banner erkennen und blockieren, die es auch kennt. Um dies zu realisieren greift es auf die Blockierliste des "Easy List Forum" zurück. Diese Liste wird ständig von einer internationalen Gemeinschaft gepflegt und erweitert, betonen die Verbraucherschützer. Außerdem blockiert "Nervenschoner" mit Hilfe der Blockierlisten von "Adguard" und "EasyPrivacy" auch so genannte Tracker. Tracker schauen dem Nutzer beim Surfen oder Shoppen über die Schulter und sollen zum Beispiel mit Hilfe von auf dem Rechner abgelegten Cookies das Nutzerverhalten und die Netzaktivität protokollieren.

Einfache Installation

In der Praxis ist das Nervenschoner-PlugIn, Dank einer bebilderten Anleitung mit wenigen Klicks im Internet-Browser installiert. Das Surfen geht dann genauso weiter, allerdings entfallen in unserem Test fast alle "Einwilligungs-Banner". Experten können die Einstellungen vielfältig bearbeiten und das Tool selbst noch sicherer gestalten.