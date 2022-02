Neil Young – "Harvest"

“Harvest” das Kultalbum von Neil Young feiert in diesem Februar sein 50-jähriges Jubiläum.

"Harvest" das Kultalbum von Neil Young wird 50!

Am 1. Februar 1972 kams raus und die Kritiken waren bei der Veröffentlichung damals zurückhaltend oder sogar negativ. Die Platte wurde als Selbstkopie, langweilig oder sogar peinlich beschrieben. Im Rolling Stone hieß es damals sogar, es sei eine “enttäuschende Runderneuerung von früheren Songs“.

Neil-Young-Fans machen "Harvest" zum Megaerfolg!

Die Fans von Neil Young ließen sich allerdings nicht beirren durch die wenig begeisterte “Fachpresse” und machte das Album “Harvest” zu einem absoluten Verkaufserfolg. Weit über sieben Millionen Tonträger wurden bis heute von dem Album verkauft. Auch Young selbst war vom Erfolg des Albums total überrascht.

Dieses Album hat den Country-Rock zur Kunstform erhoben!

Langweilig & Peinlich – vernichtende Kritik der Fachpresse

Und der Rolling Stone hat sein damaliges vernichtendes Urteil über das Album “Harvest” nochmal überarbeitet und wählte die Platte 2003 sogar in die Top 100 der größten Alben aller Zeiten, was sicher nicht nur an der Erfolgssingle “Heart Of Gold” liegt. Neil Young selber sagt über das Album "Harvest" übrigens selber, dass es das beste sei, was er je gemacht hat.

"Harvest" ist eines der erfolgreichsten Alben von Neil Young. Im Februar 2022 wird feiert das Album sein 50. Jubiläum. Reprise Records Harvest Label: Reprise Records Titelliste: Out On The Weekend Harvest A Man Needs A Maid Heart Of Gold Are You Ready For The Country Old Man There's A World Alabama The Needle And The Damage Done Words (Between The Lines Of Age)

Links zum Podcast