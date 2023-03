Ihre Erfahrungen mit Naturheilverfahren

Alternative Medizin boomt. Aber was hilft wirklich? An dieser Frage scheiden sich die Geister. Immer häufiger werden alternative und herkömmliche Therapieansätze miteinander kombiniert. Das geschieht beispielsweise an der Klinik für Naturheilkunde und integrative Medizin der Evangelischen Kliniken Essen-Mitte, eine der renommierten Kliniken Deutschlands für Naturheilkunde.