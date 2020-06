Natur erleben, der rheinland-pfälzischen Wildnis näher kommen und dabei mehr über den Nationalpark erfahren. Das geht mit der neuen Nationalpark-App - ein digitaler Begleiter durch den Nationalpark Hunsrück-Hochwald, die den Parkranger sogar auf das eigene Smartphone bringt.

Verspäteter Start

Eigentlich sollte die Nationalpark-App bereits im März mit einer großen Party an den Start gehen. Doch die Veröffentlichung und die Präsentationsveranstaltung wurden Opfer der Corona-Epedemie. Seit Mitte Mai können nun alle Naturbegeisterten auch bei geschlossenen Ausstellungen und abgesagten Touren den Nationalpark mit digitaler Unterstützung erleben.

Nationalpark multimedial

Die Nationalpark-App ist mehr als nur eine mobile Anwendung, mit der sich der Besucher im Park orientieren kann. "Wir wollen zeigen, dass High-Tech und Naturerlebnis sich nicht ausschließen," sagt Dr. Harald Egidi, der Leiter des Nationalparks. "Die Besucherlenkung kann verbessert werden. Die Menschen werden auf den Wegen gehalten und gehen nicht in sensible Bereiche."

Argumented Ranger

Ein kurzer Scan holt den Park-Ranger direkt ins Kamerabild des Smartphones. Nationalparkamt Hunsrück-Hochwald

Eine Besonderheit der App ist die direkte Einbindung digitaler Inhalte, die den Besuchern angeboten werden. Wer nach dem Download die entsprechende Freigabe erteilt, bekommt an den Info-Stellen und Ranger-Treffpunkten im Park digitalen Besuch vom Nationalpark-Ranger. Möglich machen dies so genannte "iBeacons", die an den Stellen und Treffpunkten mit dem Smartphone gescannt werden können. Dann erscheint der Ranger-Guide direkt im Display. "Er begrüßt die Besucher und bietet die Möglichkeit eines Selfies mit dem Ranger", erklärt Mariam Landgraf vom Nationalpark, die die Erstellung der App begleitet hat.

Was ist ein "iBeacon"? Darunter versteht man kleine Geräte, die ähnlich wie ein Leuchtturm aktiv Signale aussenden. Wird ein solches Signal von einem Smartphone empfangen, können damit entsprechende digitale Inhalte und Aktionen, zum Beispiel die Einbindung des "digitalen Park-Rangers" ins Kamerabild erfolgen. Zur Ausführung dieser Inhalte, muss die angesprochen Smartphone-App aber über entsprechend vorher erteilte Rechte verfügen. "iBeacons" nutzen in der Regel die Bluetooth-Funktion des Smartphones.

Barrierefreiheit

"Wir wollen (…) keinen Schilderwald, Menschen aber dennoch informieren über Besonderheiten und Kleinigkeiten. Wir gehen hier einen neuen, einen anderen Weg. (…) Dazu müssen wir auch immer öfter querdenken.," erläutert Dr. Harald Egidi.

Besonderer Wert wurde bei der Erstellung der App auch auf die Barrierefreiheit gelegt. Nationalparkamt Hunsrück-Hochwald

Die neue App funktioniert dabei sowohl im Park, als auch in den Ausstellungen, wie zum Beispiel am Erbeskopf oder auf einer der Traumschleifen. Neben Deutsch und Englisch sind auch weitere Sprachpakete geplant. Außerdem gibt es ein Angebot in Gebärdensprache. "Ich freue mich zum Beispiel besonders, dass wir so nicht nur alle zwei Monate ein Angebot in Gebärdensprache haben, sondern quasi jeden Tag," sagt Anne Speicher, die Ansprechpartnerin für Barrierefreiheit und Inklusion.

Den Park näherbringen

Für Dr. Egidi geht es darum, der Bevölkerung auch Ängste im Bezug auf Park und Natur zu nehmen. Er erinnert dabei an die Thematiken "Borkenkäfer", "Brennholz" oder "Pilze sammeln", "Moorrenaturierungen" und "Entfichtung" oder "Straßensperrungen". All das seien Themen, die immer wieder auftauchen. "Mittlerweile ist aber unschwer zu erkennen, dass die Menschen vom Nationalpark profitieren können. Es hat sich viel getan. Mainz und Saarbrücken schauen in den Hunsrück-Hochwald. Sogar Berlin und die Welt, der Bundespräsident und die BotschafterInnen der Länder im letzten Jahr. Und daraus sollten wir ableiten, wie wir die Potenziale einer strukturschwachen Region für uns nutzen zu können."

Die "Nationalpark Hunsrück-Hochwald-App" kann kostenfrei über das App-Store und bei Google-Play geladen werden.