Eine Tante von Frau Thörle aus Saulheim vermutete ihre Vorfahren in Österreich, die zu Zeiten des siebenjährigen Krieges in Rheinhessen hängen geblieben sein sollen. Professer Udolph findet allerdings keinen Thörle in Österreich und liefert stattdessen eine andere Erklärung...

