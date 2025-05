SWR1 Namenforscher Prof. Udolph klärt den Nachnamen Wafzig

Woher kommt der Name Wafzig?

Herr Wafzig vermutet die Wurzeln seines Nachnamens in der Südpfalz und am Niederrhein bei Köln. Für Professor Udolph stellt der Name eine außergewöhnlich spannende Herausforderung dar, die ihn sprachlos zurücklässt. Zwar lässt sich die Herkunft des Nachnamens eindeutig nach Polen zurückverfolgen, doch wie er seinen Weg in die Südpfalz gefunden hat, bleibt für den Namenforscher ein Rätsel.

