SWR1 Namenforscher Prof. Udolph klärt den Nachnamen van Wasen

Woher kommt der Name van Wasen?

In der Familie von Herrn van Wasen erzählt man sich die Geschichte von einem Bürgermeister, von dem der Name kommen soll. Doch Professor Udolph muss ihn enttäuschen: Sein Name hat nichts mit einer adeligen Herkunft zu tun. Und Niederländisch ist es auch nicht.

SWR1 Namenforscher Prof. Udolph klärt auch eure Nachnamen

