SWR1 Namenforscher Prof. Udolph klärt den Nachnamen Schiddrigkeit

Woher kommt der Name Schiddrigkeit?

Was ist das für ein kurioser Name? Kommt er vielleicht vom Begriff "Schludrigkeit"? Von wegen – der Name Schiddrigkeit hat eine längere Reise aus Deutschland gemacht und sich dabei in jedem Land ein bisschen verändert, weiß Namenforscher Udolph zu berichten.

SWR1 Namenforscher Prof. Udolph klärt auch eure Nachnamen

