SWR1 Namenforscher Prof. Udolph klärt den Nachnamen Orfey

Woher kommt der Name Orfey?

Zuerst sucht Professor Udolph eine Lösung in der griechischen Mythologie bei "Orpheus und Eurydike". Aber so einfach ist der seltene Name nicht zu deuten. Es hilft dafür ein Blick zu unseren französischen Nachbarn. Dort stößt er auf den Namen "Orfeuil"...

