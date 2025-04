Woher kommt der Name Knoch?

Willi aus Speyer hat Vorfahren in der Region Coburg in Nordbayern ausgemacht, was SWR1 Namenforscher Prof. Jürgen Udolph so nicht stehen lassen kann. Die Spur führt nach Franken und es geht um die Körpergestalt.

