Woher kommt der Name Ferres?

Frau Ferres dachte zunächst, ihr Name könne etwas mit den Hugenotten zu tun haben. Doch Prof. Udolph muss sie enttäuschen: Mit Frankreich hat der Name nichts zu tun. Stattdessen liegt seine Herkunft ganz in der Nähe – an der Mosel.

SWR1 Namenforscher Prof. Udolph klärt auch eure Nachnamen

Ihr wolltet schon immer wissen, was euer Nachname eigentlich bedeutet? Es gibt fast keinen Namen, den unser Professor Udolph nicht kennt. Schreibt uns über unser Formular.