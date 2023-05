per Mail teilen

Herr Speiger weiß nicht sehr viel über die Herkunft seines Namens. Er weiß nur, dass seine Vorfahren aus Kaiserslautern kommen. Unser Namenforscher bringt jetzt allerdings noch eine andere Stadt ins Spiel. Sie klingt so ähnlich wie der Name Speiger und liegt auch in Rheinland-Pfalz...

Sie wollten schon immer wissen, was Ihr Nachname eigentlich bedeutet? Es gibt fast keinen Namen, den unser Professor Udolph nicht kennt. Schreiben Sie uns!