Frau Plum aus Ludwigshafen rätselt, woher ihr Name kommen könnte. Viele Wörter in verschiedenen Sprachen sind dem Wort Plum ähnlich. Doch was steckt denn nun wirklich dahinter? Feder oder Pflaume? Laut Namenforscher Professor Udolph ist eins davon richtig...

Sie wollten schon immer wissen, was Ihr Nachname eigentlich bedeutet? Es gibt fast keinen Namen, den unser Professor Udolph nicht kennt. Schreiben Sie uns an namenforscher@swr.de.