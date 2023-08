Der Name von Herrn Oberlack aus Seeheim lässt SWR1 Moderatorin Steffi Stronczyk eine Verbindung zum Lackieren vermuten. Doch Herr Oberlack schrieb in seiner E-Mail an Namenforscher Professor Udolph von einem See. Damit schien er auf der richtigen Spur zu sein...

Sie wollten schon immer wissen, was Ihr Nachname eigentlich bedeutet? Es gibt fast keinen Namen, den unser Professor Udolph nicht kennt. Schreiben Sie uns an namenforscher@swr.de.