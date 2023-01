per Mail teilen

Es geht in den Norden von Deutschland, genauer gesagt nach Ostfriesland. Kommt der Name aus dem Fürstenhaus in Jever? Professor Udolph hat bei seiner Recherche spannende Erkenntnisse für unseren Hörer gesammelt.

Sie wollten schon immer wissen, was Ihr Nachname eigentlich bedeutet? Es gibt fast keinen Namen, den unser Professor Udolph nicht kennt. Schreiben Sie uns!