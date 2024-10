per Mail teilen

Hat der Name von Herrn Hick etwas mit der Region Hickengrund zu tun? Wohl eher nicht, denn sein Name ist älter als der Hickengrund, verrät Namenforscher Prof. Udolph. Was steckt dann dahinter?

Ihr wolltet schon immer wissen, was euer Nachname eigentlich bedeutet? Es gibt fast keinen Namen, den unser Professor Udolph nicht kennt. Schreibt uns über unser Formular.