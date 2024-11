per Mail teilen

Annette Hißting aus Bad Dürkheim könnte sich vorstellen, dass ihr Name britische Wurzeln haben könnte. Oder bleiben wir doch in der Pfalz, oder bleibt der Name für SWR1 Namenforscher Professor Jürgen Udolph ein Rätsel?

