per Mail teilen

Steckt hinter dem Namen wirklich was Süßes oder ein Ort in Österreich? Weder noch, weiß Professor Udolph, denn der Name wurde irgendwann mal verändert.

Ihr wolltet schon immer wissen, was euer Nachname eigentlich bedeutet? Es gibt fast keinen Namen, den unser Professor Udolph nicht kennt. Schreibt uns über unser Formular.