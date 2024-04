per Mail teilen

Herr Mimzeck aus Salmtal in der Eifel vermutet die Wurzeln seines Namens in der Tschechei. Ein seltener Name aus Oberschlesien, erwidert SWR1 Namenforscher Prof. Udolph. Und die Bedeutung hat dann doch etwas mit den Deutschen zu tun.

Sie wollten schon immer wissen, was Ihr Nachname eigentlich bedeutet? Es gibt fast keinen Namen, den unser Professor Udolph nicht kennt. Schreiben Sie uns über unser Formular.