Frau Kubisch in Wiesbaden hat Vorfahren in Senftenberg in Sachsen. Ob der Name aber auch aus dem sorbischen kommt? SWR1 Namenforscher Prof. Jürgen Udolph klärt das und bringt noch die Ferse ins Spiel.

Sie wollten schon immer wissen, was Ihr Nachname eigentlich bedeutet? Es gibt fast keinen Namen, den unser Professor Udolph nicht kennt. Schreiben Sie uns über unser Formular.