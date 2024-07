per Mail teilen

Herr Karkusinski ist mit seinem Namen einzigartig in Deutschland. In Polen sieht es laut Namenforscher Prof. Udolph etwas anders aus. Der Schlüssel zur Bedeutung liegt aber letztlich in einem auffälligen Körperteil von Herrn Karkusinskis Vorfahren...

