Laut der Aussage eines Ahrtaler Winzers ist der Name "Brogsitter" seit dem 17. Jahrhundert im Ahrtal ansässig und bedeutet so viel wie "Brückenwächter". Ob da wirklich was dran ist, oder ob er zu tief ins Glas geschaut hat, weiß SWR1 Namenforscher Professor Udolph.

