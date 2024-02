per Mail teilen

In dieser Episode versucht SWR1 Moderator Hanns Lohmann sein Glück mit der Namensdeutung von Frau Lawer. Er meint, vielleicht war das "W" in Lawer mal ein "B" und ihre Vorfahren besonders redefreudig... Zum Glück springt Professor Udolph ein und erklärt, dass es so einfach nicht ist. Der Nachname scheint besonders selten zu sein.

Sie wollten schon immer wissen, was Ihr Nachname eigentlich bedeutet? Es gibt fast keinen Namen, den unser Professor Udolph nicht kennt. Schreiben Sie uns über unser Formular!