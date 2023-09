per Mail teilen

Herr Josy aus Lambsheim vermutet, dass sein Name aus dem Ausland kommt. Bei SWR1 Moderator Hanns Lohmann läuten sofort die Alarmglocken – waren es etwa die Hugenotten? Doch wie so oft kann Namenforscher Professor Udolph diese Vermutung abweisen. Immerhin geht der Name Josy auf einen Heiligen aus Frankreich zurück.

Sie wollten schon immer wissen, was Ihr Nachname eigentlich bedeutet? Es gibt fast keinen Namen, den unser Professor Udolph nicht kennt. Schreiben Sie uns an namenforscher@swr.de.